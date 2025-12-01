財富必修課》華勒、戴莉偏鴿＋AI應用商模漸成形 美股反攻、長期仍看好科技股
目前市場與媒體普遍認為，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）將會是聯準會主席鮑爾（圖）任期到期後的熱門人選。（圖片來源／Board of Governors of the Federal Reserve System FB）
聯準會理事華勒（Christopher Waller）與舊金山的戴莉（Mary Daly）表態支持12月降息，此外，據傳美國總統川普很快將宣布現任白宮國家經濟委員會主任哈賽特接任聯準會主席，若他順利就任，市場將認為聯準會利率政策可能會更鴿派，激勵市場信心。
與此同時，在Google發布Gemini 3模型與Nano Banana Pro功能後，強大能力獲各界好評，強化客製化AI晶片領域的信心且有望引發新一波熱潮，激勵上週美股出現強勢反彈。
通週道瓊工業指數上漲3.2%，史坦普500指數上漲3.74%，那斯達克綜合指數上漲4.91%，費城半導體指數上漲9.68%，羅素2000指數上漲5.54%，NBI生技指數上漲3.83%。（彭博，統計期間為11/24-11/28，漲跌幅數據均採總報酬變動，包含股利與價格變動）
未來一週觀察變數：
1.川普關稅：留意關稅法律以及美國與各國的關稅談判進展。
2.聯準會官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通膨、利率、關稅、AI影響等面向的看法。
3.經濟數據：12月密西根大學消費者信心指數初值；11月ADP就業變化、Challenger裁員數、ISM指數；9月核心PCE、工廠訂單、工業生產、進出口價格。
4.企業財報：邁威爾科技、Credo科技、惠普企業、Salesforce、Snowflake、MongoDB、Gitlab、Rubrik、Crowdstrike、PureStorage、PVH、維多利亞的秘密、Kroger、梅西百貨、Dollar General、Dollar Tree。
建議長期佈局美股、科技股，投顧：AI已漸實現穩固商業模式
富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示，近十年那斯達克綜合指數發生較大跌幅時均正逢市場重大事件，如：貿易戰、聯準會升息。目前看來，近期下跌主因包含AI泡沫疑慮與聯準會不願快速降息。
富蘭克林證券投顧說明，前者較像是市場信心不足，實際上ChatGPT、Gemini等領先AI模型的活躍用戶數、年度經常性營收（ARR）仍持續成長，愈來愈多AI工具也開始實現穩固商業模式，如：AI語音輸入工具Wispr Flow、醫療記錄AI代理Abridge、法律工作AI代理Harvey，除顯示AI正不斷應用於各領域，還反映高價值、高付費意願、具垂直代理應用相關產品愈容易成為可行的商業模式，進而有助持續推動更多AI應用與發展。
至於後者，儘管聯準會緩降息，但至少不是升息，不易引發估值大幅重估，預計隨時間經過此兩負面因素將逐漸淡化。
富蘭克林證券投顧表示，近期的「AI永動機」現象讓泡沫疑慮升溫，但過去也發生類似情況，如：網路時代，與目前的明顯差異是，1990年代的交易最終建造了一堆多年都未使用的光纖網路，但當前每個用於資料中心的GPU都立即使用。
此外，目前也仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象尚未出現，事實上，從AI發展至今，泡沫相關討論便層出不窮，回歸基本面，在旺盛AI需求下，推動AI發展的科技巨頭的獲利、自由現金流量、資本支出仍強勁。
富蘭克林證券投顧指出，2025年科技股獲利成長率是史坦普500指數的兩倍多，預計這將延續至2026年與未來幾年，與1990年代後期的科技行情截然不同，而雖當前科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景後，估值仍合理。
亞股十月普遍上漲，日本、香港、巴西漲幅逾2％
日本10月零售銷售年增率由0.2%上升至1.7%、工業生產年增率由3.8%下滑至1.5%，日本10月晶片設備銷售較去年同期成長7.3%至歷年同期歷史新高水準，也激勵愛德萬測試等半導體股大漲，引領日股收高。
南韓股市由權值股三星電子與電力天然氣、營建、金屬礦業等類股領漲走揚，韓媒報導三星電子二奈米製程技術已趨於穩定、正致力縮小與台積電之差距，三星股價上漲7.5%。
印度股市由馬辛達國際科技、貸款服務商Bajaj Finance、太陽製藥等股領漲收紅。
中國10月工業利潤年增率由21.6%轉為-5.5%，三個月來首次下滑，顯示經濟動能降溫正衝擊企業獲利，不過美國總統川普與中國國家主席習近平通話、美國貿易代表辦公室宣布將178項中國工業與醫療進口商品的 301 關稅豁免延長一年，有助提振投資情緒，陸股走揚。
台股由生技醫療、陶玻等傳產類股與電子零組件、電腦及週邊設備等類股領漲收高。
巴西11月FGV消費者信心指數則由88.8上升至89.8，此外，巴西十月失業率降至5.4%，為紀錄以來最低，巴西股市由B3證交所、布拉德斯科銀行等金融類股與水利公司Sabesp、電廠Axia能源等公用事業類股領漲走揚。
總計過去一週日本東證指數上漲2.45%、南韓KOSPI指數上漲1.94%、印度SENSEX指數上漲0.56%、上證綜合指數上漲1.41%、香港恆生指數上漲2.53%、台灣加權股價指數上漲4.51%、巴西聖保羅指數上漲2.78%。(彭博資訊原幣計價，統計期間為11/24~11/28，含股利及價格變動)
未來一周觀察變數：
1.經濟數據與利率會議：中國等主要國家PMI指數，南韓GDP數據，印度央行利率會議。
中國經濟漸復甦，印度人才、創新利多長期看好
富蘭克林證券投顧表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的指標企業。
富蘭克林證券投顧指出，新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小，新興市場公司治理近年來有顯著進步，特別是亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，過去五年透過證券交易所的規範以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，企業聚焦提升股東權益報酬率，解決過去投資人佈局新興市場最關切的痛點，有利吸引資金回流。
至於中國投資展望已漸趨穩定，雖然政治局勢與國際緊張關係短期內不會改變，但經濟正在復甦，且政府推動反內卷與去槓桿等措施將有助於改善結構問題；印度則擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動了大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力。
更多信傳媒報導
川普力挺的宏都拉斯總統候選人小幅領先 親台派若勝選 宏台可能復交？
統一超商好鄰居基金會 推《搶救剩食》成永續日常。
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
其他人也在看
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《遠見》獨家調查：46家金融機構揭示2026年最新選股策略
━━ 關鍵發現 ━━★ 73.9％建議加碼「股票」投資，67.4％預期台股突破3萬點大關★ 資金主戰場為半導體、AI供應鏈，三大核心強勢股：台積電、台達、鴻海★ 50%民眾投資金額不變，超過67%對維持生活品質感到「有壓力」展望2026年，世界將走向更難以預測的BANI（Brittle脆弱、Anxi遠見雜誌 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前
「買房是賭博！」50歲才買房會拖垮退休？金融高管49歲「被退休」：中年買房已無退路 4件事先想清楚再買
「自住房能不能算入退休資產？」最有名的論述應該是《富爸爸．窮爸爸》作者羅勃特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）所主張的「自住房不是資產」，因為你住在裡面，當要用錢的時候是不能從房子敲下來用的，然後還要負擔房貸、維護費用、水電費、稅等。Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《富爸爸》是對的！白銀價格飆破歷史新高，帶動黃金新一輪漲勢！「金銀比」怎麼看？如何投資白銀？一文看懂貴金屬投資
還記得 2025 年 6 月時，《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）曾經大膽預測：「2025年白銀價格將會上漲 3 倍」嗎？雖然時序已經來到 2025 年末，白銀價格並未像清崎所說的上漲 3 倍，但近期白銀價格再創歷史新高，從年初的每盎司 20 美元，飆升至 58 美元，漲幅高達 190%！究竟白銀最近是在漲什麼？又是個什麼樣的資產？具備什麼樣的投資屬性？如果想投資白銀，有哪些方式與管道？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 6 個月前
金金漲！多頭氣勢如虹 高盛：金價將突破5000美元
高盛最新調查顯示，機構投資者對黃金的看漲情緒高漲。在通膨風險持續、央行購金動能不減，以及聯準會釋出降息訊號等多重因素加持下，黃金被視為全球資金避風港的地位再次鞏固。高盛指出，有超過七成的受訪者預期黃金價格將在未來12個月內持續上升，其中有逾三成更預估金價將在2025年底前突破每盎司5000美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 1 天前