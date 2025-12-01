財富必修課》華勒、戴莉偏鴿＋AI應用商模漸成形 美股反攻、長期仍看好科技股

目前市場與媒體普遍認為，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）將會是聯準會主席鮑爾（圖）任期到期後的熱門人選。（圖片來源／Board of Governors of the Federal Reserve System FB）

聯準會理事華勒（Christopher Waller）與舊金山的戴莉（Mary Daly）表態支持12月降息，此外，據傳美國總統川普很快將宣布現任白宮國家經濟委員會主任哈賽特接任聯準會主席，若他順利就任，市場將認為聯準會利率政策可能會更鴿派，激勵市場信心。

與此同時，在Google發布Gemini 3模型與Nano Banana Pro功能後，強大能力獲各界好評，強化客製化AI晶片領域的信心且有望引發新一波熱潮，激勵上週美股出現強勢反彈。

通週道瓊工業指數上漲3.2%，史坦普500指數上漲3.74%，那斯達克綜合指數上漲4.91%，費城半導體指數上漲9.68%，羅素2000指數上漲5.54%，NBI生技指數上漲3.83%。（彭博，統計期間為11/24-11/28，漲跌幅數據均採總報酬變動，包含股利與價格變動）

未來一週觀察變數： 1.川普關稅：留意關稅法律以及美國與各國的關稅談判進展。 2.聯準會官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通膨、利率、關稅、AI影響等面向的看法。 3.經濟數據：12月密西根大學消費者信心指數初值；11月ADP就業變化、Challenger裁員數、ISM指數；9月核心PCE、工廠訂單、工業生產、進出口價格。 4.企業財報：邁威爾科技、Credo科技、惠普企業、Salesforce、Snowflake、MongoDB、Gitlab、Rubrik、Crowdstrike、PureStorage、PVH、維多利亞的秘密、Kroger、梅西百貨、Dollar General、Dollar Tree。

建議長期佈局美股、科技股，投顧：AI已漸實現穩固商業模式

富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示，近十年那斯達克綜合指數發生較大跌幅時均正逢市場重大事件，如：貿易戰、聯準會升息。目前看來，近期下跌主因包含AI泡沫疑慮與聯準會不願快速降息。

富蘭克林證券投顧說明，前者較像是市場信心不足，實際上ChatGPT、Gemini等領先AI模型的活躍用戶數、年度經常性營收（ARR）仍持續成長，愈來愈多AI工具也開始實現穩固商業模式，如：AI語音輸入工具Wispr Flow、醫療記錄AI代理Abridge、法律工作AI代理Harvey，除顯示AI正不斷應用於各領域，還反映高價值、高付費意願、具垂直代理應用相關產品愈容易成為可行的商業模式，進而有助持續推動更多AI應用與發展。

至於後者，儘管聯準會緩降息，但至少不是升息，不易引發估值大幅重估，預計隨時間經過此兩負面因素將逐漸淡化。

富蘭克林證券投顧表示，近期的「AI永動機」現象讓泡沫疑慮升溫，但過去也發生類似情況，如：網路時代，與目前的明顯差異是，1990年代的交易最終建造了一堆多年都未使用的光纖網路，但當前每個用於資料中心的GPU都立即使用。

此外，目前也仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象尚未出現，事實上，從AI發展至今，泡沫相關討論便層出不窮，回歸基本面，在旺盛AI需求下，推動AI發展的科技巨頭的獲利、自由現金流量、資本支出仍強勁。

富蘭克林證券投顧指出，2025年科技股獲利成長率是史坦普500指數的兩倍多，預計這將延續至2026年與未來幾年，與1990年代後期的科技行情截然不同，而雖當前科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景後，估值仍合理。

亞股十月普遍上漲，日本、香港、巴西漲幅逾2％

日本10月零售銷售年增率由0.2%上升至1.7%、工業生產年增率由3.8%下滑至1.5%，日本10月晶片設備銷售較去年同期成長7.3%至歷年同期歷史新高水準，也激勵愛德萬測試等半導體股大漲，引領日股收高。

南韓股市由權值股三星電子與電力天然氣、營建、金屬礦業等類股領漲走揚，韓媒報導三星電子二奈米製程技術已趨於穩定、正致力縮小與台積電之差距，三星股價上漲7.5%。

印度股市由馬辛達國際科技、貸款服務商Bajaj Finance、太陽製藥等股領漲收紅。

中國10月工業利潤年增率由21.6%轉為-5.5%，三個月來首次下滑，顯示經濟動能降溫正衝擊企業獲利，不過美國總統川普與中國國家主席習近平通話、美國貿易代表辦公室宣布將178項中國工業與醫療進口商品的 301 關稅豁免延長一年，有助提振投資情緒，陸股走揚。

台股由生技醫療、陶玻等傳產類股與電子零組件、電腦及週邊設備等類股領漲收高。

巴西11月FGV消費者信心指數則由88.8上升至89.8，此外，巴西十月失業率降至5.4%，為紀錄以來最低，巴西股市由B3證交所、布拉德斯科銀行等金融類股與水利公司Sabesp、電廠Axia能源等公用事業類股領漲走揚。

總計過去一週日本東證指數上漲2.45%、南韓KOSPI指數上漲1.94%、印度SENSEX指數上漲0.56%、上證綜合指數上漲1.41%、香港恆生指數上漲2.53%、台灣加權股價指數上漲4.51%、巴西聖保羅指數上漲2.78%。(彭博資訊原幣計價，統計期間為11/24~11/28，含股利及價格變動)

未來一周觀察變數： 1.經濟數據與利率會議：中國等主要國家PMI指數，南韓GDP數據，印度央行利率會議。

中國經濟漸復甦，印度人才、創新利多長期看好

富蘭克林證券投顧表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的指標企業。

富蘭克林證券投顧指出，新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小，新興市場公司治理近年來有顯著進步，特別是亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，過去五年透過證券交易所的規範以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，企業聚焦提升股東權益報酬率，解決過去投資人佈局新興市場最關切的痛點，有利吸引資金回流。

至於中國投資展望已漸趨穩定，雖然政治局勢與國際緊張關係短期內不會改變，但經濟正在復甦，且政府推動反內卷與去槓桿等措施將有助於改善結構問題；印度則擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動了大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力。

(原始連結)





