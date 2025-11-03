財富必修課》AI長期經濟價值將遠超資本支出 「這些原因」使科技股估值仍合理

AI永動機近期引起討論，但富蘭克林證券投顧指出，其實有2狀況並未發生，科技股目前估值仍屬合理。（圖片來源／AI NEWS ）

在美中元首會晤後，美方同意調降芬太尼關稅以換取中國恢復購買黃豆、保持稀土出口、打擊芬太尼走私，也象徵美中關係轉暖，另，聯準會再降息一碼，雖主席鮑爾暗示12月降息並非已成定局，但也認為當前AI熱潮並非泡沫，而在AI發展上則出現多項重大合作，以OpenAI、Nvidia為首與許多電信、金融支付、航太國防、汽車等領域的業者合作。

美中關係轉暖、整體企業財報表現穩健，激勵美股走揚

本週還是超級財報週，蘋果、亞馬遜、Alphabet均在財報公布後走揚，但Meta、微軟下跌，加劇市場震盪，但通週美股四大指數仍在整體市場氛圍保持樂觀下走揚。

終場道瓊工業指數上漲0.75%，史坦普500指數上漲0.72%，那斯達克綜合指數上漲2.25%，費城半導體指數上漲3.64%，羅素2000指數下跌1.35%，NBI生技指數上漲3.43%。(彭博，統計期間為10/27-10/31，漲幅數據包含股利及價格變動)

未來一週觀察變數：

1.川普關稅：留意美國與各國的談判進展，另11/5(三)最高法院將舉行聽證會，川普可能親自出席。

2.聯準會官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通膨、利率、關稅、政府關門等面向的看法。

3.經濟數據：11月密西根大學消費者信心；10月ISM指數、非農就業報告；9月JOLTs職缺、工廠訂單。

4.企業財報：AMD、高通、美超微電腦、Palantir、AppLovin、Datadog、Arista網路、Hubspot、Trade Desk、D-Wave Quantum、IonQ、富蘭克林資源、Robinhood、Block、Affirm、Spotify、Duolingo、Kratos D&S、泰瑟國際、Airbnb、Uber、DoorDash、Shopify、麥當勞、百勝集團、Vistra、星座能源、Tempus AI、安進、輝瑞、Vertex、Moderna、阿斯特捷利康。

「AI永動機」引泡沫化疑慮，但有2原因致科技股估值合理

富蘭克林證券投顧表示，近期市場熱烈討論「AI永動機」現象，過去也發生類似情況，當時是在網路時代科技業正走向艱難的時期，與目前的明顯差異是，1990年代的交易最終建造了一堆多年都未使用的光纖網路，但當前每個用於資料中心的GPU都立即使用。

此外，目前看來也仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象尚未出現，回歸基本面看，今年科技股獲利成長率是史坦普500指數的兩倍多，預計這還將延續至2026年與未來幾年，與1990年代後期由Intel、思科、微軟、Dell等四騎士領軍的科技行情截然不同，而雖當前科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景後，估值仍合理。

AI長期經濟價值將遠超資本支出，建議長期布局美股或科技股

富蘭克林證券投顧指出，新財年一始美國聯邦政府便關門，至今仍未解除，但歷史經驗顯示政府關門對美國經濟僅有些微負面影響，一旦政府重新開張，經濟活動將迅速恢復，故預計對股市的影響將有限，目前市場仍更關注AI，高盛(10/22)指出，歷史上，基礎建設投資高峰通常會達到GDP的2%-5%，1920年代製造業電氣化與1990年代網路繁榮時期的投資高峰約達1.5%-2%。

然而，過去12個月美國AI投資規模仍不到GDP的1%，富蘭克林證券投顧表示，更重要的是，AI的潛在經濟效益足以支撐數兆美元投資週期，預計美國的AI將創造20兆美元經濟價值，遠超當前與市場預估的未來AI資本支出水準，而這還未考慮潛在海外利潤、新應用帶來的利益、通用人工智慧(AGI)問世的影響，故斷言AI出現泡沫仍過早，建議投資人應以長期投資視角看待AI，並透過定期定額長期投資美股或科技股方式來參與這波AI巨浪帶來的機遇。

(原始連結)





