財富必修課》AI 超級週期主導科技多頭 美股震盪中靜待「金髮女孩經濟」降臨

川普人事提名與關稅政策引發市場不安，但在財政刺激與 AI 超級週期支撐下，富蘭克林預期 2026 年仍有望實現金髮女孩經濟。（圖片來源／the white house）

美國股市市場回顧：聯準會決議市場無感，川普提名華許任聯準會主席，加上財報錯綜、政府又關門，市場震盪。

聯準會按兵不動，並刪除「就業下行風險上升」措辭，並認為一旦物價下滑，將評估是否再次降息，但未暗示降息時點，市場反應冷淡。

另外，川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席，但他的部分政策立場引發疑慮，包含支持川普關稅政策、鷹式縮表，還認為應對整體聯準會政策框架、思維、角色定位、運作模式進行根本性重塑，加劇市場不安，加上PPI偏高、部分政府部門再次關門，美股震盪加劇，表現不一。

通週道瓊工業指數下跌0.42%，史坦普500指數上漲0.35%，那斯達克綜合指數下跌0.16%，費城半導體指數上漲0.54%，羅素2000指數下跌2.07%，NBI生技指數下跌1.42%。

(彭博，統計期間為1/26-1/30，漲跌幅數據均採總報酬變動，包含股利與價格變動)

未來一週觀察變數： 1.川普關稅：留意關稅法律戰以及美國與各國的關稅談判進展。 2.聯準會：留意官員們針對經濟、就業、通膨、利率的看法以及最高法院對理事庫克人事案的判決結果。 3.經濟數據：2月密西根大學消費者信心指數初值；1月ISM指數、非農就業報告；12月JOLTs職缺。 4.企業財報：亞馬遜、Alphabet、AMD、高通、Palantir、恩智浦、美超微電腦、Uber、百勝集團、奇波雷墨西哥燒烤、雅詩蘭黛、迪士尼、禮來、輝瑞、默克、必治妥施貴寶、艾柏維、安進、Biogen。

美期中選舉逼近，預測川普財政與貨幣雙刺激助攻美股多頭

富蘭克林股票團隊表示，2023-2024年為生成式AI奠定了基礎，2025年也在強勁需求下加速應用發展。而為滿足強勁需求，AI模型商及資料中心業者大幅上修未來幾年資本支出預估，但市場存疑，甚至與「網路泡沫」相提並論。

然而，泡沫通常有三個特徵：投機性需求、過高的估值、過度承擔財務風險，所有這些特徵在1990年代末都十分明顯，但目前大多不存在，至於「循環」交易，只有出現「人為製造」晶片需求時才會存在真正的風險，而目前需求仍遠超供給。

事實上，AI正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，我們看到多個市場蘊藏巨大的成長潛力並為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會上修了2025年至2028年美國經濟成長率，其中，2026年大幅上修0.5個百分點，原因與《大而美法案》刺激措施、強勁AI資本支出有關，同時也下修2026年PCE與核心PCE預估，並認為通膨可望於2026年第一季見頂之後開始回落，此一預期也強化美國實現「金髮女孩經濟」的可能性。

此外，美國總統川普提名更傾向降息的華勒擔任聯準會主席，利率立場有望偏鴿，甚至不排除2026年降息幅度多於當前市場預期，加上隨時序逐步逼近美國期中選舉，川普政府可能擴大刺激措施，財政與貨幣雙刺激將為美國股市提供支持。

而儘管市場仍擔憂AI泡沫風險，但AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局；不過，投顧也提醒，漲勢可能更為顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元佈局掌握多元投資機會。

亞股強勢維持多頭格局，韓股受 AI 記憶體利多衝新高

亞洲／新興市場回顧：科技與原物料類股領漲，亞股連六週收紅

中國12月工業利潤年增率由-13.1%恢復正成長5.3%，顯示通縮壓力有所緩解，2025全年成長0.6%，但廣州汽車、藍思科技等消費耐久財與信息技術類股走弱，領跌陸股小幅收黑。

台股由油電燃氣、生技、鋼鐵、電器電纜等傳產類股領漲，小幅收紅。

日本首相高市早苗表示，將採取一切必要措施來應對投機性和高度異常的市場波動，加以美國聯準會進行匯率檢查，引發市場揣測美日可能聯手提振日圓，推動日圓匯價升值，壓抑日股由豐田、本田等汽車類股領跌收黑。

美國總統川普以南韓國會尚未就美韓雙方去年達成的貿易協議立法為由，威脅將南韓進口商品關稅全面提高至25%，韓方則回應表示將通報對美投資立法進展，關稅利空導致易受影響的現代、起亞等汽車類股走弱。

不過，半導體大廠三星電子與SK海力士均發布財報利多，加上媒體報導SK海力士將向微軟最新自研AI晶片Maia 200供應HBM3E記憶體，激勵海力士大漲18.32%，三星電子也有6%漲幅，引領韓國KOSPI指數突破5000點關卡且再創新高。

印度總理莫迪宣布與歐盟達成貿易協議提振市場信心，印股由國防股Bharat Electronics、Axis銀行等股領漲收紅。巴西央行利率會議如期維持基準Selic利率於15%不變，連五次會議按兵不動，美元匯價走弱加以原油等商品價格上漲推動資金續流往巴西等市場，巴西股市由巴西石油、Raizen公司、Localiza Rent a Car等領漲收高。

總計過去一週上證綜合指數下跌0.44%、香港恆生指數上漲2.38%、台灣加權股價指數上漲0.32%、日本東證指數下跌1.74%、南韓KOSPI指數上漲4.70%、印度SENSEX指數上漲0.9%、巴西聖保羅指數上漲1.4%。

(彭博資訊原幣計價，統計期間為1/26~1/30，含股利及價格變動)

未來一周觀察變數： 1.經濟數據與利率會議：中國等主要國家PMI數據，南韓出口數據，印度財政預算案與央行利率會議

全球資產再平衡ing，看好中印市場結構改革與長線潛力

富蘭克林證券投顧表示，全球正處資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，使亞洲與新興市場的投資機會與以往截然不同，投資機會將持續受到多項長期結構性成長主題所塑造，包含AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長。

另外，中國投資展望漸趨穩定，貿易情勢優於預期推動經濟復甦，反內卷政策與去槓桿等措施將有助改善結構問題，同時政策支持的轉向也引發投資情緒的顯著變化，先前被壓抑的評價如今正重新獲得審視，中國的互聯網企業同樣在自建AI模型，著重於利用本土數據建構自有AI能力，為其在傳統電商業務之上再添一項新的成長引擎。

印度方面，其擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動大量改革，大幅提升印度長期經濟潛力，印度企業往往也能將本國強勁的成長動能轉化為企業獲利，有助支撐較高的股市評價水準。

