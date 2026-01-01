財富自由再等等！威力彩連19摃彩迷嘆氣 下周一「4億大紅包」等你拿

財經中心／師瑞德報導

元旦財神沒敲門！威力彩1日頭獎未開出，已邁入「連19摃」。台彩預估，隨著買氣回溫，累積獎金持續狂飆，下周一（1/5）開獎當天頭獎將上看4億元，想離職這次別錯過。（AI製圖）

迎接2026年第一天，許多民眾試手氣買彩券，希望能博得新年好采頭，不過財神爺似乎還在休假。台灣彩券公司1日晚間開出最新一期威力彩，頭獎「未開出」，目前已推進至「連19摃」。由於累積金額持續墊高，台彩預估下期頭獎將上看新台幣4億元。

元旦頭獎從缺 邁入連19摃

第115000001期威力彩於1日元旦晚間開獎，儘管適逢新年假期帶動買氣，但根據台彩公布派彩結果，本期頭獎並未開出，這也是威力彩近期連續第19期頭獎摃龜。

廣告 廣告

累積獎金狂飆 下周一再拚4億大獎

隨著連摃期數增加，獎金規模也越來越誘人。台彩公司表示，依據目前累積的獎金估算，下期（1月5日、週一）預估銷售金額約為1.0億至1.1億元；在買氣挹注下，屆時頭獎累積金額預估將上看4億元。

想要在農曆年前幫自己賺個大紅包的民眾，下周一還有機會，不妨路過彩券行試試手氣。詳細派彩公告及中獎號碼，仍以台灣彩券公司官方網站公布為主。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

TPU 取代 GPU？台股長線利多不變 把握科技股回檔布局台股基金

2026 成長引擎全紀錄！4大領域、20檔個股潛力看這裡

發紅包了！證交所馬年紅包袋、書法名家親筆春聯、一元復始立卡限量領

獨家／警察不當了？他狠棄鐵飯碗改爬「致富階梯」 揭密3步驟逆轉人生

