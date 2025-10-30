財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。
根據外媒 デイリー 報導，在日本朝日電視臺播出的「プラチナファミリー」節目中，鷺巢詩郎公開了他目前居住中的巴黎豪宅，並提到自己的版稅收入，雖然每次收到的金額會有些浮動，但通常每 3 週就能進帳高達「八位數」的日圓，相當於數千萬日圓。他笑著說：「當你看到八位數的金額出現在眼前時，人是真的會開心到跳起舞來」假如以最低 1,000 萬日圓來說，就是約新台幣 199 萬元。
當然，除了《新世紀福音戰士》系列，鷺巢詩郎的音樂才華也展現在眾多知名作品中，像是《BLEACH死神》、《黑色子彈》，以及電影《正宗哥吉拉》和真人版《進擊的巨人》等。驚人的收入也讓他坐擁可觀資產，除了在巴黎的豪宅外，鷺巢詩郎在全球各地還擁有另外 9 處房產，遍及法國、東京與英國，光是他現在住的公寓，就據說是路易十六時代財務大臣住過的豪宅，是一棟兩層樓附地下室的房子，售價 2.6 億日圓，翻修則花了 5,000 萬日圓。
是自傳？《出租女友》男主新造型撞臉作者，網笑：原來是真實故事改編
熱門戀愛漫畫《出租女友》至今連載單行本數量達到 42 集，放眼過去漫畫歷史，是相當長青的戀愛喜劇作品，雖然遭到許多讀者不斷吐槽，卻依然創下超過 1,400 萬單行本銷量的驚人成績。而最近，男主角木之下和也，在漫畫最新進度中的換了新髮型，被眼尖的讀者發現，這髮型和作者宮島禮吏本人非常相似，引起「作者自肥」以及「漫畫是作者自傳」等熱門話題。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
為何《FF7 Rebirth》堅持用「黃色油漆」引導？總監直言：這是絕對必要的！
《FF7》（Final Fantasy 7）重製版第二部作品《FF7 Rebirth》推出時，就因為爬牆提示「黃色油漆」，引起玩家關於「破壞沉浸感」的討論。而最近，《FF7 Rebirth》總監濱口直樹在訪談中強調了「黃色油漆」的必要性。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
才因嫖妓被封殺！李雲迪遭網紅爆料「酒店下藥伸魔爪」：你想睡我吧
曾被譽為「蕭邦大師」的中國鋼琴家李雲迪，以對蕭邦與李斯特曲目的詮釋與演奏聞名全球。2000 年獲得第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽金獎後，他更受邀擔任該比賽最年輕評委。不料，他在2021年爆出嫖妓風波，形象一落千丈，停擺兩年才於2023年正式復出。而今年正當李雲迪準備新一輪巡演之際，近日，網紅司曉迪在網上爆料，指控李雲迪對她做出不當行為，引發網友熱烈關注。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「畫太黑」也不行？台灣繪師俺正讀《寶可夢》二創遭歐美網友出征
近幾年受到政治正確影響，即便是動漫同人二創圈，也出現過不少因為繪師作品「角色皮膚不夠黑」的案例，一些歐美人士批評繪師刻意把黑皮膚角色漂白等。而最近，台灣知名繪師俺正讀，因為《寶可夢傳說Z-A》的最新二創圖，角色「由紫」卻被許多歐美網友批評：「太黑了」認為是亞洲人對黑人的刻板印象。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《魔物獵人 崛起》賣得比新作《荒野》還好！過去3個月仍賣出25萬份
日本遊戲大廠 Capcom（卡普空）公開最新的財報，顯示公司營運狀況非常不錯，主要歸功於旗下多款遊戲的持續熱銷。其中，格鬥遊戲大作《快打旋風 6》上市以來穩定為公司帶來營收，包含 6 月推出的 Switch 2 版，全球銷量已經突破 500 萬份。雖然《魔物獵人》系列也大賣，但讓人意外的是，大賣的並非是最新作，而是前一款作品《魔物獵人 崛起》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作
由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
央行理事支持維持信用管制不變 示警房貸風險
中央銀行第三季理監事會議記錄曝光！針對外界關切房市管制議題，多位理事支持現行管制措施維持不變，並持續觀察政策發酵效果。有位理事提醒，全國多數地區房貸負擔率已逾合理水準（30%），央行須持續追蹤以確保金融穩定。央行第三季理監事會議維持利率不變，房市管制措施也未鬆綁，多位理事指出歷經七波信用管制後，房市自由時報 ・ 1 天前
團購裝潢淪詐騙1／主嫌抓到了！騙百戶裝潢捲億元落跑 費鴻泰無辜遭波及
根據CTWANT得到消息，「世界花園」裝潢詐騙案關鍵人物設計師費敬禹，以假名吳敬禹服務客戶，事發後人間蒸發，原本就是通緝犯的他，隱身躲藏多日，經警方循線偵查，已於新北三重租屋處抓捕到案。目前全案已報請檢察官指揮偵辦，並全力追查金流找出其他關係人是否具共犯結構。...CTWANT ・ 14 小時前
如何用一句話證明「曾去過網咖」？網勾回憶：時間快到囉
隨著電腦、智慧型手機越來越普及，網咖漸漸走入歷史，成為七、八年級生共同的回憶，對此有網友也忍不住好奇「如何用一句話證明你有去過網咖？」掀起網友熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 11 小時前
擋不住邵雨薇致命誘惑！《人浮於愛》楊祐寧路邊車震 上演激情戲碼
影集《人浮於愛》 邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。鏡報 ・ 1 天前
《社會》傳張忠謀、施振榮勸說新壽才放手 前台積電工程師：太丟臉了
【時報-台北電】台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，據悉新壽30也日向北市府報價初步成本共約40億元。而外傳出新壽最後決定放手，是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說，北市議員曾獻瑩則直言，「如果是真的，真的太丟臉了」，國內大型企業應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。 據了解，新壽30日向北市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，加上部分已施作項目8億元，共約40億元。 曾獻瑩表示，總額約40億元屬合理範圍，金額與市府原先預估的5至8億元成本相符，加上前期繳納的權利金租金，整體來看屬於合理範圍。市府應依法審核新壽提出的成本明細與憑證，確保程序公開透明，讓社會信任市府在輝達進駐案中的處理過程。（新聞來源：中時即時 張珈瑄）時報資訊 ・ 6 小時前
玉山銀行青年/青少年射箭訓練營 日本射箭傳奇跨海授課
財經中心／唐詩晴、李奇 桃園報導致力推動射箭運動的玉山銀行，與中華射箭協會，在30號舉辦射箭青年/青少年訓練營，還特別聘請到射箭生涯邁入51年的日本射箭傳奇山本博，跨海來台擔任講師，山本博也勉勵台灣選手，絕對會不藏私，幫學生上課，期許台灣學生，比日本學生更快拿到金牌。經過姿勢調整，重新拉弓，精準射中靶心，日本射箭傳奇山本博，在63歲生日前一天，跨海來台，親自傳授射箭技巧。日本射箭傳奇 山本 博親自調整台灣學生射箭姿勢。（圖／民視新聞）日本射箭傳奇 山本 博：「日本的選手和台灣的選手的體格、文化等都非常相似，指導日本選手的方式，應該也適用在台灣選手，我希望日本的選手和台灣的選手，能夠融合起來，創造新的東西。」在山本博教授的貼身指導下，學生潛力快速被激發，為了提升國內新生代選手技術水準，以及對國際賽事應對經驗，玉山銀行攜手中華射箭協會，舉辦四天三夜的射箭訓練營，專門培訓，透過青年盃、理事長盃、總統盃三大賽事，篩選出來的30名優秀國高中生。玉山銀行行銷長 林俊佑：「這個是為了提升，台灣整體的射箭技術還有能力，讓這些學生在站上國際舞台，可以有更好的成績，像日本、韓國、中國等等的這些國家，他們的射箭都發展得蠻不錯的，那我們一直覺得台灣應該也有這個機會，那透過玉山跟射箭協會共同來努力，那有一天能夠讓我們的選手有更好的成績。」玉山銀行青年/青少年射箭訓練營從10/30開始，為期四天。（圖／民視新聞）射箭協會秘書長 林政賢：「射箭運動其實是一個高消費的一項運動，所有的器材其實都不便宜，那跟選手每天接觸的就是靶，如果說沒有這些耗材的一個支持的話，那射箭運動很難去推廣下去。」玉山銀行，連續兩年，捐贈泡棉靶墊、靶架、擋箭布等射箭裝備，給全台11所國高中及小學，用行動支持，替體台灣國手搭建舞台，期許他們未來，在世界發光發熱 。原文出處：玉山銀行青年/青少年射箭訓練營 日本射箭傳奇跨海授課 更多民視新聞報導國巨第3季獲利創12季高點 受惠AI高階應用114全運會新北代表隊授旗 侯友宜：獲金牌，訓練補助金從1.8萬調高至2.5萬推廣阿里山鄒族文化觀光 嘉縣首辦"部落旅遊節"民視財經網影音 ・ 1 天前
北市捷運局欲售聯開宅還債 (圖)
台北市捷運工程局長鄭德發（前）30日表示，捷運路網自償性經費未來將高達新台幣1580億元，為避免債留子孫，規劃將3房以上的聯開宅分回戶全數出售。中央社 ・ 1 天前
淨零建築新標配 睿田能源以彩繪光電技術示範「把牆變資產」
睿田能源有限公司自廿九日起參與「二○二五經濟部中小微企業多元永續創新展」，現場展示可循環彩繪光電應用圖層技術與建築一體化整合方案，吸引多國貴賓與專業買家駐足交流；睿田今年同時入圍「二○二五潛力新創Hi-PoStar」獎項，展現台灣在材料科技、系統整合與商業模式創新方面的國際潛能與政策價值。(見圖)主辦單位今(卅)日說明，該展覽以「創新驅動‧包容成長」為策展主軸，聚焦「數位轉型」、「淨零永續」與「社會包容」等三大議題，展現我國中小企業在科技應用、低碳製造及社會共融上的務實成果。展區集結二十家新創與中小企業代表，其中由睿田能源建置的彩繪光電示範外牆，以兼具建築美學與能源效能的獨特方案，成為國際觀展團最關注的亮點之一，現場詢問熱絡，反映出全球對建築型再生能源（BIPV）的高度興 ...台灣新生報 ・ 1 天前
《絲綢之歌》官方和社群漢化組合作！「修車組」版簡體中文在測試版開放
高難度獨立遊戲《空洞騎士：絲綢之歌》在推出時，因為簡體中文翻譯太過文言文，各種對話難以理解，遭到大量負評，雖然開發團隊 Team Cherry 快速承諾解決，但第二次找的翻譯團隊在測試期間，因為大規模修改敵人名稱、地圖、名詞等，仍然無法逃過負評。而終於，官方決定在最新 Patch 4 公開測試版本中，納入了由中國社群漢化組「修車組」(Team Cart Fix) 製作的簡體中文翻譯。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
十六坪的柔光生活，全室藝術塗料打造日系侘寂質感宅
在僅約16坪的室內空間裡，設計團隊為一對年輕新婚夫妻打造一處溫潤簡約、兼具日常機能與風格美感的小宅。透過細膩的格局調整與質材選配，不僅放大了小宅的尺度感，更巧妙地融入屋主生活經驗與風格偏好，實現了理想中的「簡單而有溫度」的日式居家風貌。 原本格局為標準小宅配置，玄關右側為封閉式廚房，冰箱與爐灶正對，在風水與動線上皆不理想。設計師藉由將廚房轉化為開放式餐廚區，改把冰箱移至玄關旁，並將電器櫃設於靠陽台位置，大幅優化使用動線與空間流動，而中島與餐桌合併設計，不僅整合功能，也讓視覺感受更為寬敞明亮。設計家 ・ 4 小時前
首位攻蛋韓星隔20年重返小巨蛋 Rain感性喊：意義非凡
台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開...CTWANT ・ 1 天前
31歲「護理女神」猝逝！昔認「被富商追求」AV吳夢夢也悲痛發聲了
擁有甜美臉蛋與火辣身材，被粉絲封為「護理女神」的網紅謝侑芯，未料卻傳出，昨（30日）驚傳在海外拍攝期間突發意外離世，享年31歲，噩耗震驚各界。同為網紅界好友的吳夢夢也在 Threads 上轉發貼文悼念：「R.I.P.」，不捨之情溢於言表。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
日本特攝經典「超級戰隊系列」驚傳收攤 少子化、高成本壓垮英雄
自1975年開播、橫跨半世紀、深受全球觀眾喜愛的日本長壽特攝英雄節目《超級戰隊系列》（スーパー戦隊シリーズ），已確定將在目前播出的作品結束後，正式終止製作，為其輝煌的50年歷史畫下句點。此一消息震撼了特攝界與廣大粉絲社群，象徵著一個時代的結束。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前