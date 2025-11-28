財富自由！台YTR開箱大谷翔平紀念卡開到「隱藏神卡」 網驚3千萬起跳

有台灣YouTuber開箱大谷翔平「50轟50盜」的紀念卡盒，竟開到全球僅3張的隱藏神卡。（圖／美聯社）

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平達成大聯盟「50轟、50盜」歷史紀錄，推出了相關紀念卡盒，日前有台灣YouTuber開箱，竟開到全球僅限量三張的「1 of 1」（獨一無二）兌換卡，可換到大谷親筆簽名的實物，讓他當場雞皮疙瘩，網友也驚呆，直呼財富自由了，因為這張兌換卡價值超過100萬美元（約3100萬台幣），更打趣說，第一次看到中樂透的人露面。

YouTuber「拉西哥 LAC」27日上傳一部15分鐘的影片，要開箱大谷翔平「50轟、50盜」的紀念卡盒。他開箱前三盒，裝的全都是普卡，大嘆不知道該怎麼處理，沒想到第四盒開到一半，赫然發現一張黑色卡片，印有恭喜（CONGRATULATIONS！）的兌換卡，卡片上寫著「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD」，同時註明系列為 「SHOHEI OHTANI TOPPS DYNASTY BLACK」。

YouTuber拉西哥開到全球僅限量三張的「1 of 1」（獨一無二）兌換卡，價值至少3000萬台幣起跳。（圖／取自YouTube@拉西哥 LAC）

拉西哥開到當下不敢置信，直呼真的假的啦，全身不斷發抖，起雞皮疙瘩，之後表示已經開不下去了，心情久久無法平復，網友也愣住，紛紛留言朝聖：「原地財富自由啊」、「神串留名...尤其還是平常在看的頻道拆到太夢幻啦」、「老兄你直接開出一棟房啊」、「50/50 系列的三大神卡其中一張1/1居然在台灣開出來了，恭喜」、「哇靠，第一次看中樂透的露臉」、「想到還沒開盈利就賺翻了」、「出道即巔峰啊」、「你心態真好，要是我就不上片了」。

據了解，拉西哥開到的大谷翔平TOPPS DYNASTY BLACK兌換卡，可以兌換一件本人在達成50支全壘打和50次盜壘紀錄時，重要比賽中所穿著的實戰裝備，例如手套，且會附上大谷的親筆簽名，在全球僅有3張。過往大谷相關系列的簽名實物卡在拍賣市場，曾創下3500萬台幣的成交價，更有網友透露，有收藏家喊價，願意用400萬美元購買。

