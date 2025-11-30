財富重分配看這次！你沒想到的2026全球投資「最夯題材」一次看
財經中心／師瑞德報導
國際資產管理機構富達國際（Fidelity International）27日發布《2026年投資展望》，點出即將到來的投資年度將是「分化中的重組年」，在AI等科技驅動的成長動能與多數經濟體政策支持下，風險性資產仍具吸引力。但面對全球經濟權力重分布、地緣政治張力升高與美國市場結構性調整，投資人須更靈活地調整資產配置策略，積極在分化環境中尋找具潛力的成長類股。
政策與科技雙輪驅動 風險性資產仍有表現空間
「2026年看來有許多積極因素支撐市場，但整體環境其實更為複雜。」
富達國際全球多重資產投資主管 Matthew Quaife 指出，在美國聯準會預計轉向寬鬆、財政支出持續增加、科技資本支出熱絡等背景下，投資市場仍有結構性動能。
他進一步分析：「許多困擾市場的風險正在消退，像是通膨壓力已減弱，對貿易衝突導致急劇衰退的擔憂也降低。但投資人仍需警惕幾個重大風險，包括：美國勞動市場是否會惡化、美國央行獨立性是否會受挑戰、以及AI資本支出是否真的能帶來獲利實現。」
在貨幣政策方面，他認為2026年「聯準會的獨立性爭議」將會進一步推動美元走弱，而這對黃金、歐元等資產構成支持。「市場對通膨的長期預期出現轉折，也意味著股債間的相關性升高，投資人應考慮配置更多替代資產如實質資產與絕對報酬策略，來分散未來的波動風險。」
AI仍是焦點 但評價泡沫風險不可忽視
回顧2025年表現，美股雖因AI主題持續推升科技股估值，但也引發資產價格是否偏高的討論。富達國際首席股票投資長 Niamh Brodie-Machura 指出：「我們確信，AI技術的影響等同1990年代網際網路的顛覆式創新。關鍵是，這場轉變才剛剛開始。」
她強調，美國科技巨頭具備強勁的資源與現金流，可支持必要的資本支出與創新，「但市場也必須學會辨別真正的贏家。不是每一家標榜AI的公司都具備足夠的商業模式與獲利能力，投資人需從中精準篩選。」
她同時提醒，若AI廣泛導入企業營運、提升效率，也可能導致企業裁員潮，對美國70%經濟成長來自消費的結構將產生潛在影響。「生產力增加是好事，但若導致大規模結構性失業，可能反過來壓抑消費動能。」
亞洲脫穎而出：台韓受惠AI供應鏈，中國重建信心
報告特別點出亞洲將在2026年成為最具吸引力的區域之一，台灣與韓國將持續受惠於AI伺服器、晶片與資料中心設備需求成長。Matthew Quaife 指出：「亞洲的科技供應鏈在全球占有關鍵位置，隨著美中貿易衝突降溫、提前拉貨壓力解除，2026年將是亞洲動能回升的轉捩點。」
中國市場方面，雖然面臨內部消費疲弱與房市調整，但科技股因AI自研生態系逐步成熟、政策支持明確，已吸引資金重新進場。富達認為：「中國正在減少對西方科技的依賴，透過強大內需與政策導向，推動科技發展並建立自給自足的創新生態。」
報告指出，除中國外，日本與韓國市場同樣值得關注。「日本走出長期通縮，薪資與企業治理改革同步提升；而韓國打破過往低股息與低估值印象，進入重估期。」Brodie-Machura 補充說道。
分散投資更顯重要 亞洲債市與歐洲市場吸引力升高
在固定收益與外匯配置上，富達建議關注亞洲本地貨幣政府債券、特別是如韓國等高品質主權債券，其與全球主要市場的相關性屬低至中度，是良好的風險分散工具。
同時，歐洲市場也正快速恢復活力。報告指出：「歐洲正啟動財政支持與國防再軍備，配合通膨趨緩與利率下降，將為企業投資與消費信心創造有利條件。」
靈活調整投資組合 以科技與區域動能為核心策略
富達國際在報告中總結，隨著全球由「過度全球化」轉向「地緣分化」、美元資產吸引力逐步下降，未來投資人應聚焦具有實質經濟支撐、政策利多與創新優勢的產業與區域。Matthew Quaife 強調：「2026年將是選擇題不是填充題，市場表現將更分化，投資人要主動選股、選區、選策略。」
富達建議，在動盪中找尋「超額報酬（Alpha）」的新勢代，聚焦 AI、科技基礎建設、再軍備、低碳轉型等主題，並透過靈活的跨資產配置策略，有效因應全球資本市場的長線轉型趨勢。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
