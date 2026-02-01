財從天上來！「4星座」正偏財運雙旺 獅子座是吸金黑洞

記者鄭玉如／台北報導

2026年丙午馬年首月底，月亮合相木星，財帛能量大開。塔羅牌老師艾菲爾指出，未來1個月雙魚、獅子、天蠍、金牛財運走旺，迎來資產增值黃金期。（示意圖／PIXABAY）

邁入2026年丙午馬年的首月底，隨著月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星在星空精準合相，一股充滿生機的能量正橫掃財帛宮。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，這股能量會帶來富足感，未來1個月將對4星座產生影響，迎來資產增值的黃金期。

▎雙魚座

雙魚座未來30天的財富來自於「直覺力」，受到月木合相影響，極大地放大感官敏銳度，讓他們在紛亂的資訊流中，精準捕捉突然出現的商機。例如某天隨手點開的理財頁面，或路過彩券行時腦海中跳出數字，冒出「就是它了」的篤定感，將帶來意想不到的驚喜。

廣告 廣告

「小賭怡情」不必大刀闊斧，跟隨內心的靈魂導航，偏財運會如同潮水般湧來。雙魚座會發現原本隨心所欲的嘗試，竟都能轉化為實質的盈餘。這種財富既輕盈又愉悅，補足對生活的浪漫幻想，讓人明白當與宇宙的頻率同頻，金錢不過是快樂的副產品。

▎獅子座

獅子座未來30天，財運與「實力」成正比。在紅馬年開端的強大氣場下，他們不服輸的領袖魅力，將轉化為驚人的業績紅利。例如發生在一次決定性的專案結案、或與重要客戶的談判過程，他們自信且具備感染力的演說，讓訂單如雪片般飛來。

這是一個「名利雙收」的月份，獅子座的努力將被量化為數字，體現在薪資或獎金。不僅是對專業能力的肯定，更是重塑職場地位的資本。這份財運補的是「王者底氣」，讓人在眾人還在觀望時，先行奪下年度的開門紅，保持高昂鬥志，就會成為職場中的吸金黑洞。

▎天蠍座

天蠍座的財富爆發，源自於過去冷靜且深沉的「長期布局」。月木合相會成為點燃火藥的引信，使原本沉睡的投資標的、或不為人知的副業，在未來30天內迎來爆發性成長。發生在重新審視個人資產配置的深夜，原本以為只是播種的計畫，如今長成一片茂密的金幣森林。

天蠍座的財運帶有一種「掌控全域」的穩重感，不是運氣，而是對趨勢判斷後的必然結果。這段時間適合處理房產、股票回購或長期信託，會發現自己正站在一個資產躍遷的轉捩點。這份財運補的是「遠見卓識」，讓人即使在混亂市場中，仍能收割豐厚戰利品。

▎金牛座

金牛座在接下來的30天，將體會到「人在家中坐，財從天上來」。身為守護星受木星照拂，近期的人際磁場極佳，財運往往透過「他人之手」傳遞到他們面前。發生在一次老友聚會、或長輩突然到訪，進而收到價值不菲的禮物、或一筆來自遠方的意外饋贈。

這一份驚喜可能是紅利的回饋，或某人為了感謝過去的恩情，而給予的實質回報。金牛座好運不斷，甚至連逛街都能抽中大獎、或買到物超所值的好物。這種「意外之財」補的是「生活品質」，讓他們在穩健的正財外，多了一份被宇宙寵溺的幸福感。

更多三立新聞網報導

很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康

以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年

血糖數值漂亮也沒用！腸胃5症狀=糖尿病警訊 醫：神經已受損

越吃越累還傷身！「3大地雷早餐」害慘心腎 雞蛋+牛奶上榜

