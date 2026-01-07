財政分級降回4級 基市府：自籌比例可望降低

依行政院最近公布的各縣市政府財力分級，基隆市政府財政等級自3級降回4級，這意味著市府未來爭取計畫型補助時，可望獲得較高的補助比例，縣市自籌款可望減少。（張志康攝）

行政院近日公布各縣市政府財力分級，基隆市政府111年由4級調升為3級，但在日前公布的財力分級中，基隆市降回4級。基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府將因財力分級調降，計畫型補助自籌比例將降低，未來將更積極向中央爭取計畫性補助挹注市政建設。

行政院主計總處每3年會檢討並調整全國各直轄市及縣市的財力分級，計算基準為地方政府自有財源比率。其中，歲出部分依最近3個年度的決算審定數計算，歲入則以最近3個年度決算審定數，再加計財劃法修正後中央統籌分配款影響數計算。各部會的計畫型補助款，

廣告 廣告

依近日公布的財力分級，基隆市由原先的3級調降為4級，基隆市政府副發言人林廷翰表示，財力等級調至第4級代表計畫型補助的市府自籌比例將降低，未來將更積極向中央爭取計畫性補助挹注市政建設。

【看原文連結】