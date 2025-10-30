財政吃緊 公車司機漲薪再等等

財政吃緊，公車司機補人漲薪再等等。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市公車司機不足，缺班、減班惡化，市議員陳冠羽批公車營運改革運價調整，遲未進展，駕駛員額應二百七十一名，現有二百四十六人，原先承諾一一五年調漲薪資解決駕駛荒，維持正常班次，但由於財劃法爭議導致財政吃緊，調整司機待遇會審慎評估，如果現在預算規模能做到，會與相關局處討論進行調整。

基隆市公車處年中招考四十名儲備駕駛，每月薪資加上獎金約四萬五千元至五萬元，與相鄰大台北地區駕駛薪資仍有落差，最後三十四人報考，錄取十四名，十名報到，仍無法補足。許多駕駛幾乎沒有完整休息時間，連五到十分鐘都是奢侈，特休休不了，他強調，公車缺班、減班問題惡化，乘客安全都可能受到威脅。

市府允諾一一五年透過運價調整，但年度總預算中，公車處人事經費卻和今年一致。謝國樑表示，市府原先打算在明年度為公車司機進行待遇調整，但因為市府財政吃緊，調整司機員待遇會審慎評估，如果預算規模能做到，會與相關局處討論進行調整。

陳冠羽認為，基隆市預算提高到四百億元，司機的薪資也不會提高，因為薪資有天花板，法定是技工、工友，本俸不可能提高，唯運價補貼可調整司機薪資待遇；明年補貼公車處一點四億元，名目上是運價及虧損補貼，但列在政府補助收入，補助再多司機薪資一毛都不會漲，林前市長臨走前給公車處四億，但從一一二年迄今，司機薪資仍未漲半毛錢，列入政府補助就是用來填公車處虧損黑洞，改革方向搞錯了，二百四十幾位兢兢業業司機情何以堪？基隆市全台唯二有市公車處，應載客計入客運收入。

公車處長鍾惠存表示，公車司機的薪資待遇將於公車新運價公布實施後，依新運價去進行司機薪資待遇的調整，未來每兩年進行一次運價檢討調整。