財政嚴峻 市議會聚焦是否發行公債？

基隆市政府是否因財政嚴峻而需要發行公債，昨日在市議會受到議員的討論。議長童子瑋決議，市府必須嚴守財政紀律預算編列，應以民生重要事項為優先考量，並確實避免不當支出，方能確保城市永續發展，請市府於明年臨時會提出基隆市公債發行自治條例。

市議員陳冠羽表示，當時所有的公債管理治條例都在事前溝通，公債發行思考是什麼？如果明年確定有部分要舉債或可能去發行公債嗎？

依照行政院今年的承諾，中央將於明年5月補回基隆市短少的17億元補助款。陳冠羽強調，這筆經費應優先用於因財劃法調整而受到衝擊、目前已明確排入的民生基礎建設需求，總計約7.8億元，包括：學校午餐食材補助、高中生專車、治安監視器增設、電動公車採購、寵物銀行改建、警消與清潔隊車輛汰舊換新等項目。

陳冠羽指出，若市府依此方向規劃，扣除必要支出後仍會剩餘9.2億元，可作為優先還債之用，使115年市府僅需舉債約12.8億元，大幅降低財政負擔。

陳冠羽進一步表示，市府更應提出完整的舉債方案與配套。例如兩個月前臨時會中財政處曾提出《基隆市公債發行自治條例》草案，議會已決議待專案報告完成後請市府送來逐條審議。然而至今草案遲未送出、市府卻同時規劃大幅舉債，令人難以理解。市府未來應先完整說明財政規劃後再規劃舉債，包括舉債規模、還款計畫及公債發行機制，接受議會與市民監督，以避免基隆財政持續惡化。

市議員鄭文婷指出，市府可不可用115年的計畫不要增加舉債。 她質疑是不是可以用公債的方式來處理，又或者市府的調度上面先舉債之後把現在各局處迫在眉睫的這些已經有需要的預算項目先進行，舉債之後，然後再來執行後續的撥補編列，等撥補的預算下來後可以補回市庫。