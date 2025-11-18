「財政大臣」你來當！朝野吵甚麼 財劃法版本比比看

要聞中心／綜合報導

財劃法朝野大戰再起，行政院長卓榮泰表示將全面迎戰，並將於20日通過院版財劃法送立法院。在野黨14日通過再修正新版財劃法，行政院回擊此舉將嚴重影響公債法上限和總預算編列，雙方爭議焦點集中在地方補助款分配方式及總預算編列問題。

行政院長卓榮泰。（資料照／行政院）

卓榮泰17日闡述財劃法進度規劃時指出，立法院14日匆忙通過再修訂財劃法，恐導致政府總預算無法編列。他強調，台灣需要更均衡、更公平、城鄉差距更縮小的財劃法。院版財劃法已進入最後階段，國發會、財政部、主計總處18日將和各地方政府進行最後確認，行政院會20日將通過該法送立法院。

財政部國庫署長陳柏誠表示，院版財劃法修法方向是台灣均衡、合理化垂直分配、公平城鄉水平分配、強化地方自治、提升中央地方夥伴關係。最受關注的統籌分配稅款部分，雖然營利事業營業額、財產稅與非稅等指標項目會維持，但會調整與納入幾項基本建設指標，包括土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人口數及農林漁牧產值。

在細部權重調整方面，原本中央有補助的生態用地等會權重打折，離島土地則給予2倍權重；人口數面向，老年人與14歲以下者給予1.2倍權重。陳柏誠指出，在上一次與地方的會議中，明確表達反對意見的是台北市、新北市、新竹市。

國民黨團則指出，在新版財劃法完成後，行政院先統刪一般性補助款，還刪除多達2,416億元計畫型補助款，大玩文字遊戲。14日立院動作僅是讓各縣市政府被苛扣的款項能下放地方，明定一般性補助款、計畫型補助款的規定，避免出現2025年縣市政府的計劃型補助有2,954億元，2026年卻被政院刪掉2,646億元、改為申請制的狀況。

民眾黨團表示，立法院有制定與修改法律職責，經過總統依法公告就會成為法律，如今已三讀通過，政院不應違法亂紀。行政院發言人李慧芝則表示，過去政院已經表示會在本周推出院版財劃法，相關討論已經非常完整，但立院14日就突然協商變更議程、表決再修正版本財劃法。

工商時報提供

朝野財劃法大戰是否影響總預算後續進展成為關注焦點。行政院發言人李慧芝強調，當前中央與地方已在審議總預算，若退回重編中央地方都會受到影響。倘若無法通過明年度總預算，按照程序就是進行今年度總預算案，但包括少子女化、4年千億治水、AI新十大建設等政策因為已納入明年度總預算，都將無法執行。

李慧芝也表示，在20日提出院版後，希望立院朝野黨團能夠理性討論，但若真的討論無果，還將提出憲政救濟。政院表示，立院版本將導致中央必須再舉債2,646億元，如此舉債比率將達到約17％，超過公債法15％上限。

行政院發言人李慧芝。（資料照／行政院）

