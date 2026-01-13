財政拉警報 稅收5年首短徵

時隔5年，首見全年稅收短徵！財政部公布民國114年稅收3兆7515億元，年減104億元，較預算數短少505億元，達成率98.7％，為110年以來首度短徵。即使加計1月整理期，預估延緩入帳稅額在243到310億元間，仍短徵190到260億元。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，主計總處預估去年經濟成長率7.37％，全年稅收初步統計卻年減104億元，顯示與過往稅收大增、低經濟成長率「脫鉤」方向不同，這次是「逆向脫鉤」，顯示稅收無法跟上經濟成長率，這是財政上一大警訊！

黃耀輝指出，114年稅收僅差預算數1.3％，誤差範圍明顯縮小，值得肯定，但稅收高估也讓賴政府歲出隨之高估，總預算在舉債上就明顯增加，加上賴政府特別預算「大手大腳」，上任2年就有馬太鞍溪、丹娜絲颱風等災害特別預算外，韌性特別預算5700億元，再加上國防特別預算1.25兆元，以致特別預算規模有超越蔡政府的情況，破壞財政紀律。

在各別稅收上，證交稅收受惠去年12月台股呈現上漲格局，日均成交額5763億元，為去年第4高；全年日均成交值4894億元，更寫下歷年新高。使得12月證交稅收達311億元，刷新歷史同期紀錄，已連續4個月超過300億元水準。累計全年證交稅2928億元，同步寫下歷史紀錄。

反觀房市相關稅收，12月持續雙位數負成長，土增稅年減16.6％、契稅衰退9.7％、房地合一稅衰退49.3％。最受矚目的是，個人房地合一稅全年稅收僅剩524億元，是105年房地合一稅上路以來首見衰退。

財政部分析，114年稅收短徵主要受到美國對等關稅、央行實施信用管制措施房市急凍，與車市表現疲弱衝擊。