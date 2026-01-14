財政紀律與守護孩子健康平等權的權衡 屏東縣115學年起所屬高國中小營養午餐全面補助

▲屏東縣長周春米今（14）日宣布屏東營養午餐免費。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】台北市長蔣萬安本月6日宣布115學年度營養午餐免費政策之後，包括台中、高雄等縣市也陸續跟進，屏東縣長周春米今（14）日宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府預計每學年投入約8.2億元經費，全縣約5萬名學生受惠，期盼減輕家庭負擔，讓屏東孩子在公平的起點上安心成長。

周春米縣長14日率教育處長陳國祥召開記者會，她強調營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，所以她自上任以來，非常重視孩子的營養，推動班班吃石斑、續辦班班喝鮮奶等，也補助國中小弱勢學生包含寒暑假的午餐經費、偏鄉小校廚房維運等。在新版財政收支劃分法修法後，縣府自籌約1.4億推動三章一Ｑ國產可溯源食材，115年即編列3.5億餘元精進營養午餐政策，但為了讓屏東孩子在公平的起跑點，縣府審慎評估後，增加編列4億餘元，全面補助屏東所屬高國中小營養午餐。

廣告 廣告

周縣長也坦言，這是一項極其艱難的決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。而在各縣市陸續宣佈全面補助營養午餐後，如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，擔憂跟著其他縣市宣佈齊頭式平等的營養午餐政策會排擠其他重要施政與照顧政策，又不能讓屏東孩子落於人後，她和縣府團隊陷入思考與掙扎。

周縣長表示，經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但同步要求縣府團隊研議穩健的營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。

在屏東縣跟進宣布即將實施全面補助營養午餐費用後，加上原本已經實施的縣市，目前全台22縣市只剩3個縣市尚未實施。