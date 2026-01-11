財政考評出爐 北市拿雙優 新北台中升甲

去年地方財政考評出爐，北市奪下雙優。（本報資料照片）

牽涉一般性補助款的地方政府財政考評成績出爐！根據財政部民國114年地方財政業務考評成績來看，財務管理成績上，台北市拿下超過90分的「優等」成績、雲林縣墊底；債務管理上，15縣市得到逾90分的「優等」，台北市取代金門縣拿下去年雙優等佳績，新北市、台中市債務改善，升級到甲等。

財政部每年10月底會將財政業務考評成績單送到主計總處，由主計總處綜合評分後針對各年度一般性補助款酌情增減。

22縣市的財政業務考評主要分兩大類，一類是「財務管理」考核，項目分開源績效如各開源業務計畫規畫與執行、稅捐徵收等；和「追稅」成績，就欠稅清理進行評分。第二大類是「債務管理」含長、短期債務管理、債務限額管理等，都是打分項目。

廣告 廣告

財務管理成績來看，台北市擠下金門縣拿下90分以上的優等成績；20縣市在80到90分的甲等成績，其中屏東縣、新竹市從乙等升級，僅雲林縣仍留在70到80分的乙等。

債務管理上，15縣市拿下90分以上的優等成績，其中雲林縣、花蓮縣從甲等晉升為優等，其他台北市、台南市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金門縣與連江縣等13縣市則維持好成績。甲等與113年相同有5縣市，但新北市與台中市從乙等晉升，沒有縣市落入乙等，宜蘭縣與苗栗縣則仍停留在丙等。