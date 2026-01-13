財政調降為三級 盧秀燕：對台中是好事「自籌款不用那麼高」

台中市財力調降為三級，市長盧秀燕13日首度發表看法說，台中財政現在困難，調降成三級，自籌款就不用那麼高，對台中是好事。（陳淑娥攝）

台中市財力調降為三級，市長盧秀燕13日首度發表看法說，台中財政現在困難，調降成三級，代表很多中央跟地方合作的重大建設案，台中自籌款就不用那麼高，對台中是好事。

行政院公布各縣市的財力分級，有縣市認為不公，台中市長盧秀燕第一時間也幫許多縣市發聲說，有些調整完全沒有考慮到地方財政真正的狀況，但並未對台中市財力調降為三級發表看法。

盧秀燕今天在市政會議上指出，台中市財政現在困難，調降成三級，表示很多跟中央合作的重大建設案，台中的自籌款就不用那麼高。但有些之前已經報到中央，譬如說在編算過程當中，原來我們是用二級財政計算，要多付一點錢，但調降成三級後，就不需要付這麼多了，不用自籌這麼多，對台中而言是好事。

