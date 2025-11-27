財政部公告對陸製啤酒與熱軋鋼品課徵反傾銷稅 最高稅率51.94%
財政部關務署今天（27日）表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，經財政部及經濟部最後認定涉案廠商確有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害。於今日公告課徵反傾銷稅，並溯自今年7月3日實施，為期5年。其中，啤酒課徵稅率為19.13%到51.94%，熱軋鋼品課徵稅率16.10%至20.15%。
關務署公告指出，啤酒反傾銷稅案關聯製造商及出口商包括百威雪津啤酒有限公司、百威雪津（漳州）啤酒有限公司、百威（武漢）啤酒有限公司、百威東南銷售有限公司稅率為31.3%；麒麟啤酒（珠海）有限公司為19.13%；其他製造商或出口商為51.94%。
熱軋鋼品反傾銷稅案方面，關聯製造商包含寶山鋼鐵股份有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、上海梅山鋼鐵股份有限公司稅率為16.1%，其他製造商或出口商維持在20.15%。
經濟部10月底召開貿易救濟審議會，就台灣對中國大陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒2件反傾銷案的產業損害最後調查結果進行審議，均認定國內產業遭受實質損害。
關務署說明，啤酒反傾銷稅案及熱軋鋼品反傾銷稅案自今年7月3日起臨時課徵反傾銷稅，經財政部及經濟部最後認定涉案廠商確有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害。依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯的負面效果。
此外，關務署表示，若啤酒反傾銷稅案部分進口商的進口貨物，進口商明知或可得而知國外出口商正進行可能造成損害的傾銷，且於短時間內大量進口致損害台灣產業，可能嚴重破壞反傾銷稅的救濟效果，符合平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，並經財政部關稅稅率審議小組審議決議，應對這類於臨時課徵反傾銷稅日前90天內、今年4月4日至7月2日進口的涉案貨物課徵反傾銷稅。
關務署補充，若涉案貨物進口商已繳納的臨時課徵反傾銷稅，高於依核定課徵稅率算得的稅額，將依實施辦法規定，退還其差額。
