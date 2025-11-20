財政部公布114年截至11月促參招商成果 高市「全國雙料冠軍」

（圖／高雄市府財政局）





陳其邁上任高雄市長後，為提供更優質投資環境及基礎建設，帶領市府團隊積極推動促參招商，成功吸引企業投資高雄。財政部昨(19)日公布今(114)年截至11月促參招商成果，高雄市政府為「促參類」及「民參類」雙料冠軍，暫居全國第一。

林欽榮副市長表示，陳其邁市長上任後，透過地方與中央高度整合與合作，藉由「半導體S廊帶」及「亞洲新灣區2.0」等政策，有效提升都市環境與國際能見度，讓高雄從傳統工業轉型為智慧科技與數位創新城市，讓外界投資本市更具信心。財政部統計今年截至11月招商績效，高雄市政府已簽約案件共12案，財政部認列民間投資金額高達896億元，暫居全國之冠。其中捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」認列民間投資金額239億元，為全國最高，林副市長感謝市府相關局處的努力及辛勞。

財政局陳勇勝局長補充，近年來市府落實開源節流，積極推動促參、捷運聯開及公辦都更，透過TOD及TIF機制挹注財源，強化公共服務，提升都市機能並促進經濟發展。經市府團隊努力不懈，除以上成果，已成功招商「高雄車站更新地區車站專用區四、五及部分第四種商業區土地公辦都更案」等5案將陸續完成簽約，今年民間投資金額可望突破千億元，再創歷史新高，實現促進本市經濟成長與永續發展雙重目標。

