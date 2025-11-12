財政部南區國稅局全國租稅達人爭霸賽登場 青年學子學稅務知識

財政部南區國稅局全國租稅達人爭霸賽精彩登場，參賽學子通過租稅知識掌握度與臨場反應考驗獲獎。（記者李嘉祥攝）

為提升青年學子租稅素養及推廣雲端發票使用率，財政南區國稅局今年舉辦「全國租稅達人爭霸賽租稅教育及宣導活動」，總決賽於成功大學登場，經過激烈競爭，臺北商業大學「稅到自然醒」、暨南國際大學「乂埼玉紅蠍乂」及海青工商「超級大戰隊」分別榮獲前三名及獲得高額獎金。

南區國稅局表示，此項競賽自9月8日開放報名，總獎金高達367400元，鼓勵全國高中職以上學生揪團來參加，運用近年數位教學科技網路平台軟體「Kahoot!」搭配國稅新頒法令及稽徵實務，以生動活潑快問快答方式進行，考驗參賽選手對租稅知識的掌握度與臨場反應；經過15場初賽，最終計45組頂尖隊伍、135位優秀學子成功晉級，齊聚決賽現場爭取租稅達人的最高榮譽。

南區國稅局指出，此項競賽不侷限於傳統上租稅常識測驗，更與時俱進以創新又好玩的手機搶答遊戲，讓青年學子透過寓教於樂方式汲取租稅知識，深受參賽學生肯定與歡迎。

南區國稅局進一步說明，參與競賽學生同時取具「儲存雲端發票競賽」資格，經統計參賽者114年9至10月透過財政部統一發票兌獎APP共儲存52874張雲端發票，成效斐然，顯現成功鼓勵青年養成以載具儲存雲端發票習慣，也進一步體現數位化與環保永續理念。更多活動詳情及花絮可至南區國稅局臉書粉絲專頁查詢。