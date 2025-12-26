財政部宣布明年9項便民措施 元旦起無糖飲料免徵貨物稅 綜所稅有減稅利多

財政部宣布明年元旦起，無糖飲料免徵貨物稅，基本生活費調高，免稅額也提高。李政龍攝



財政部今（26）日表示，明年元旦起實施9項便民措施，以減輕民眾負擔。包括調高基本生活費、調高長照特別扣除額、無糖飲料及4項電器免貨物稅、延長電動車減徵貨物稅及牌照稅5年、調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額等。

114年度每人基本生活所需費用調高3,000元至新台幣21.3萬元，民眾在明年5月申報114年度綜合所得稅時就可適用。

長期照顧特別扣除額從12萬元調高至18萬元，民眾在明年5月申報114年度綜合所得稅適用。

增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅，且刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課徵貨物稅規定，並自明年1月1日施行。

購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅的免徵期限再延5年至2030年12月31日止。

調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在2027年5月申報115年度綜合所得稅適用。

包括免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由14.55萬元調高至15.15萬元。

單身者標準扣除額，由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者由26.2萬元調高至27.2萬元。

薪資所得及身心障礙特別扣除額，由21.8萬元調高至22.7萬元。

課稅級距及計算退職所得定額免稅金額，也分別按消費者物價指數上漲幅度調整。

在便民措施部分，為優化綜合所得稅網路（含手機）申報服務，新增網頁無障礙專用版報稅系統，同時支援電腦及手機裝置，提供視障納稅義務人可搭配報讀軟體，達成自行完成申報目標。

開放國稅查（核）定案件逾期案件，於繳款書填載繳納期間屆滿的隔日起30日內，得以信用卡、晶片金融卡及活期（儲蓄）存款帳戶線上繳納。

行動支付租稅優惠措施再延3年，財政部日前已修正「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機適用租稅優惠作業規範」，延長施行期間至2028年12月31日，除原有行動支付外，增訂查定課徵營業人於實體商店銷售貨物或勞務使用具行動支付結帳功能之多媒體資訊服務機結帳收款者為適用對象及其應符合之條件。

簡化旅客攜回自用舊汽車完稅價格核估作業，財政部已修正「進口舊汽車核估作業要點」，若旅客因留學、公務或工作而於國外旅居超過1年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上之本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得依作業要點附表2計算折舊並核定完稅價格。

