財政部打詐防車手洗錢 研議ATM提款「禁戴口罩、安全帽」

財政部次長阮清華今（10）日表示，為加強打詐，防堵車手提款或轉帳，政府正研議領錢時「禁戴口罩或安全帽」，但金管會法規要到位，ATM系統也要調整，技術上是沒有問題的。據了解，目前部分銀行已導入「AI人臉辨識系統」，領錢時戴安全帽或口罩，就會觸發警鈴，無法進入提款。





媒體《自由時報》引述阮清華說法，表示為配合政府打詐政策，將請公股銀行研議加強打詐，比如說去ATM領錢的時候，車手包得緊緊的，有些戴口罩或安全帽，造成沒有辦法辨識人像。不過，金管會須修正法規，ATM系統也要調整。此外，防制洗錢要落實通報機制，例如太子集團，有10家銀行進行52次通報。



財政部也要求公股銀行落實內稽內控、改善缺失，例如有些銀行不肖人員跟詐團合作、行員挪用公款等，要求行庫一定要落實改善，讓內部稽核控管發揮功效，落實「當責文化」，不只分支機構，若總行涉及督導不周，也須追究責任。





