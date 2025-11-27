財政部推出「減稅大紅包」 卓榮泰：減輕人民負擔為當前重要施政
財政部今天（27日）在行政院會報告「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民措施」。所得稅部分，基本生活費將調高3千元，從21萬元提高到21.3萬元。另長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元。對此，行政院長卓榮泰表示，強化世代照顧、減輕人民生活負擔、讓人民安居樂業，一直是政府當前重要施政。
行政院會今天通過財政部「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民減稅措施」，調高民國115年度免繳稅門檻，免稅額調整至10.1萬元，標準扣除額也都提高。其中，若為單身租屋自住者，免繳所得稅門檻從114年度的62.6萬元，提升至64.4萬元，減輕民眾報稅負擔。
卓榮泰裁示，自2018年來，政府持續推動稅制優化及多項減稅措施。所得稅部分，配合高齡化、少子女化及居住政策，加大減免稅優惠，包括提高長期照顧特別扣除額金額、擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍、房屋租金支出改為特別扣除額等。
卓榮泰表示，政府同時提高各項扣除額額度，以照顧年長、育兒家庭及租屋族群，另也配合物價指數，調整免稅額、扣除額及課稅級距等，讓國人對減稅有感。
此外，卓榮泰提到，今年通過的貨物稅減免措施，包含延長購買節能電器減徵貨物稅最高2千元實施期限至2029年底。
卓榮泰續指，自2026年1月1日起，無添加糖飲料及彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等4項家電不課稅；以及自2025年9月7日至2030年底購買新小型小客車、機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元，加上延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元措施，合計可分別減徵10萬元及6千元。
卓榮泰說明，相關減稅措施有助減輕民眾負擔、促進節能減碳，具多重效益，請財政部加強宣導，持續朝「稅制優化、簡政便民」方向精進，讓民眾感受到政府照顧國人的用心。
