財政部曝「普發現金」作業順利 41%民眾選登記入帳

財政部表示，在相關部會通力合作下，普發現金整體作業順利，截至12月17日止，已超過2081萬人完成領取，預估逾88.31%民眾透過多元管道領取普發現金，在領取民眾中，登記入帳有864萬9550人，占41.56%最多；ATM領現514萬3297人，占24.72%次之；直接入帳457萬7790人，占22%；郵局領現238萬6934人，占11.47%；造冊發放5萬2550人，占0.25%。

財政部提醒，採登記入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以避免漏未發現登記失敗或入帳失敗，而未重新申領。如確認未入帳者，請符合領取資格民眾重新至普發現金官網登記，並確認資料輸入正確，或改採ATM領現或郵局領現。民眾可至普發現金官網查詢相關領取資訊或常見問題，亦可撥打1988客服專線洽詢相關事宜（服務時間每日8時30分至18時30分）。

財政部補充說明，因應國際情勢強化韌性發放現金辦法第5條第1項第2款至第4款所定領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金及勞工退休金之月退休金等採直接入帳者，已於114年11月12日直接匯撥至其個人帳戶；惟自114年10月起始領取上開政府津貼或年金之民眾，因相關部會來不及將資料匯入系統平台，爰未納入直接入帳對象，請民眾自行選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

此外，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法第3條規定，大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶並取得居留許可，以及取得永久居留證之外國人等發放對象，於115年4月30日以前，得領取普發現金新臺幣1萬元。惟近期部分持有居留證民眾反映無法順利領取情形，經瞭解其原因多屬換發居留證個案，該居留證統一證號經系統檢核與對應之全民健康保險憑證（即健保卡）卡號未相符，致領取失敗，民眾如遇上述問題，請即撥打1988客服專線詢問，或至官網點選「線上客服」，提供智能服務及轉接專人文字客服。

為防範假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO。截至12月17日止，已成功停止解析共13個偽冒普發現金網站，避免民眾受騙。

最後，財政部再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

