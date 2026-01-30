財政部發行首檔綠色中央公債 利率低、投標熱破15倍

115年首檔永續發展債券，由我國首檔綠色中央政府公債拔得頭籌。（記者陳建興攝）

記者陳建興／台北報導

我國永續金融市場迎來重要里程碑！財政部於今（115）年 1 月 30 日正式發行首檔「綠色中央政府公債」，由國立金門大學拔得頭籌，成為今年首檔永續發展債券，並於櫃買中心掛牌上櫃。

​本次發行的「115 年度乙類第 1 期中央政府建設公債」規模達新臺幣 4 億元，為 30 年期、票面利率 1.50% 的綠色債券。開標結果顯示市場熱度驚人，投標倍數高達 15 倍，遠優於一般公債。最終得標利率 1.598% 不僅低於市場成交利率，亦優於銀行貸款，有效減輕學校融資負擔。值得一提的是，此計畫由教育部首度補助利息，並經專業會計師事務所評估，資金將全數投入興建「綠建築學生宿舍」，體現高等教育落實淨零減碳的決心。

廣告 廣告

​櫃買中心指出，國際名校如倫敦學院大學、新加坡國立大學皆有發行永續債券的先例。國內過去僅有北、高、桃等地方政府發行，本次金門大學透過財政部成功籌資，不僅為市場注入多元動能，更為其他具有自償性公共建設需求的大專院校或中央機構提供示範路徑。

​截至 115 年 1 月底，我國永續發展政府債券已累計發行 18 檔，總額達 285 億元。財政部表示，透過綠色債券支應公共建設，不僅能開拓更多元、低成本的籌資管道，更能促進永續金融的健全發展，達成環保與教育的雙贏目標。