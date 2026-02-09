財政部發錢了！買這3種家電現退2000元 財部曝期限錯過就充公

財經中心／李宜樺報導

財政部提醒，購買1、2級能效的冰箱、冷氣或除濕機，應於購買日次日起6個月內完成申請，每臺最高可退2,000元。節能家電退稅優惠已延長至2029年底，民眾可透過線上申請專區免紙本快速辦理，加速退稅款入帳。（圖／財政部提供）

過年想換家電的民眾注意了！財政部再度提醒，只要購買指定三種節能家電，每台最高可退稅2,000元，且優惠延長至2029年12月31日。不少家庭趁農曆年前汰舊換新，若錯過申請期限，等於白白少領現金，荷包瞬間縮水。

三種家電可退稅



這波退稅鎖定電冰箱、冷暖氣機與除濕機三大類，只要選購能源效率第1級或第2級的全新產品，且非供銷售用、沒有退換貨，就符合資格。換句話說，新家入厝、老屋翻修或是年節前大掃除想升級家電，都能順勢申請退稅，把省下的電費與現金雙重入袋。

申請期限別踩雷



最關鍵的是時間。民眾必須在購買日次日起6個月內提出申請，超過期限就無法補件。財政部強調，建議直接進入購買節能電器退稅專區線上辦理，手機或電腦都能操作，不必紙本寄送，也不必插卡讀卡機，流程更簡化。

線上申請怎麼做



進入專區後點選消費者線上申請，選擇簡化身分認證，輸入買受人資料與產品資訊，再上傳存摺封面、統一發票或收據影本，以及產品保證書或保固書影本即可完成。若為雲端發票或電子發票證明聯，可免附紙本，加速審理。審核通過後，退稅款直接匯入指定帳戶。

延長到2029年



這項節能家電退稅政策已延長至2029年底，意味未來幾年內，汰舊換新都還來得及。不過專家提醒，節能等級與機型規格仍須仔細確認，避免買錯級數導致無法申請。對不少家庭來說，換一台高效率冷氣或冰箱，除了降低電費負擔，每台最高2,000元退稅更是實質補貼。年節將至，與其衝動購物，不如算清楚規則，把該領的錢一分不少拿回來。

