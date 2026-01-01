財政部發錢了 領取辦法一次看！

財經中心／廖珪如報導

財政部公布多項稅制優化方案，從提高基本生活費、免稅額，到擴大長照與育兒扣除額，再到節能家電與汽機車稅優延長，整體稅改以減輕中低收入負擔、促進綠色轉型為核心，預估逾800萬戶受惠，讓稅制更有感、生活更輕鬆。（圖／記者師瑞德攝影）

為了打造更友善的賦稅環境，財政部自1月1日起實施 9 項新制。這不僅涵蓋了大眾最關心的所得稅減免，也針對環保趨勢與數位便利性進行了深度優化。

一、 減稅紅利：三大所得稅調整

這部分直接關係到民眾的錢包，分別針對 114 年度與 115 年度的申報進行調升：

基本生活費調升（115年5月報稅適用）：每人基本生活所需費用調高至 21.3 萬元，預計將有更多家庭受惠於不課稅限額。

長照扣除額加碼（115年5月報稅適用）：長期照顧特別扣除額從 12 萬大幅提高至 18 萬元，實質減輕高齡化社會下的照護負擔。

免稅額與扣除額全面調高（116年5月報稅適用）：包含免稅額（10.1 萬）、標準扣除額（單身 13.6 萬/配偶 27.2 萬）及薪資特別扣除額（22.7 萬）全面上修，課稅級距也隨物價指數調整，回饋受薪階級。

二、 產業與環境：貨物稅與租稅優惠

透過稅制引導健康消費與綠能產業轉型：

無糖飲料免徵貨物稅：為鼓勵國民健康飲食，115 年起取消「無添加糖」飲料品的貨物稅。

家電貨物稅瘦身：刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等 4 項早已普及化電器的貨物稅課徵項目。

電動車減免延期：購買電動車輛減免貨物稅與牌照稅優惠，正式延長 5 年至 119 年底，力挺淨零排放。

行動支付優惠延長：查定課徵營業人（小店戶）使用行動支付的租稅優惠延長至 117 年，並新增支援「多媒體資訊服務機」結帳收款。

三、 數位與便民：優化服務體驗

打破時空限制，讓稅務申報與繳納更加直覺化：全方位報稅無障礙，新增「網頁無障礙專用版」報稅系統，支援電腦與手機報讀軟體，確保視障朋友能獨立完成申報，落實數位人權。

逾期案件線上繳納：

若國稅查定案件逾期，在 30 日寬限期內新增線上繳費管道，可用信用卡或金融卡即時支付，免除跑銀行之苦。此外，除了上述九項，針對長期旅外（留學、公務或工作滿 1 年）的國人，財政部也同步簡化了攜回自用舊汽車的完稅價格核估作業，只要提供合規證明文件，即可依作業要點享有折舊核算，簡化回國安頓的行政流程。

