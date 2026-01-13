財政部發錢了！ 領錢對象曝光 「這天」入帳





財政部北區國稅局表示，113年度綜合所得税第3批結算申報退稅日期為本（115）年1月20日，提醒民眾注意確認，以維護自身退稅權益。

北區國稅局表示，本批退稅的對象為114年5月1日至6月30日間申報為繳稅或不繳不退經核定為退稅案件及114年6月30日之後逾期申報退稅案件；民眾申報時如已依規定填妥金融機構或郵局存款帳戶，退稅款將於本年1月20日撥入退稅帳戶；未採用直撥退稅者，該局將寄發退稅憑單，請民眾於兌領有效期間內（115年1月20日起至3月20日止）持向金融機構辦理兌領或託收。

廣告 廣告

北區國稅局表示，特別呼籲，納稅義務人每年辦理綜合所得稅結算申報時，請多加利用納稅義務人本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局之存款帳戶辦理直撥轉帳退稅，退稅款即可「零時差」自動撥入指定的存款帳戶，不必擔心退稅憑單有遺失、破損或被冒領的風險，亦可節省往返金融機構領取退稅款所需時間，省時便利最安全。

北區國稅局表示，溫馨提醒，國稅局不會以電話、簡訊或電子郵件通知納稅義務人辦理退稅，也不會要求納稅義務人至自動櫃員機（ATM）進行退稅相關操作，請提高警覺，切勿受騙！如仍有不明瞭之處，歡迎利用免費服務電話0800-000321洽詢，該局將竭誠提供詳細諮詢服務。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



越女逛101遭歧視「那很貴」！ 賈永婕親回一句 網讚爆

尾牙前狂聽「這首歌」會中大獎？ 網一票實測：感謝祖宗保佑

不只床伴還是財神爺！ 「5星座」當另一半 乖乖聽話就發財