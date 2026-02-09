財政部發錢了！「3家電」享退稅 每台可省2000元





除舊佈新迎新年！不少人在農曆新年除了丟掉家中老舊、用不到的物品外，也會添購新家電到家裡，為減輕消費者的消費支出，財政部推出「3家電享退稅」政策，凡購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機者，6個月內即可申請退稅最高2000元。

財政部表示，如果民眾正打算購入「電冰箱、冷暖氣機、除濕機」，建議挑選「能源效率第1級或第2級」的產品，不僅幫您省電費，只要是全新、非供銷售用且無退換貨，購買日之次日起6個月內在財政部官網「購買節能電器退稅專區」線上申請即可退稅，每臺最高2000元，免紙本、免插卡，手機電腦都能快速辦。

廣告 廣告

▼財政部推「3家電享退稅」政策。（圖／財政部提供）

線上申請流程如下：

進入專區後點選「消費者線上申請」

→點選「簡化身分認證（限直撥退稅）」

→輸入買受人、憑證及電器產品相關資訊

→上傳檔案

一、帳戶存摺封面圖檔

二、統一發票或收據影本（雲端發票或電子發票證明聯不用附）

三、產品保證書或保固書影本（為加速審理，如載有機器號碼建議檢附）

→申請完成！待審核後退稅款直接入帳

此外，財政部也提醒，若是購買「能源效率第1級的冷氣、電冰箱」，另外可再申請經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」，每臺補助3000 元；「節能電器退稅」政策已延長到2029年12月31日，無論是新家入厝添購、還是趁過年汰舊換新，省錢妙招絕對不能錯過！

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



網購紙箱不能丟回收？環保局揭正解 「少1步」恐挨罰6000元

美股反彈大漲 高盛潑冷水：小心演算法拋售風暴

威力彩上看11.5億！ 3生肖鹹魚翻身 「偏財運超旺」