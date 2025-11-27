財政部發「減稅大紅包」！免綜所稅門檻提高 估686萬戶受益減稅144億元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

財政部於今（27）日在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，宣布自明年起將調高綜合所得稅基本生活費，從21萬元提高至21.3萬元，預計惠及202萬戶，增加減稅利益約12億元。同時，長照特別扣除額也將由每人每年12萬元調高至18萬元，受益家庭約35萬戶，增加減稅利益10億元，若立法院順利三讀通過，最快明年5月報稅即可適用，減輕長照家庭稅務負擔。

財政部於今（27）日在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施。（圖／資料照）

財政部指出，為因應物價指數上升，將調高2026年免稅額、標準扣除額及薪資特別扣除額，後年報稅時適用。免稅額將提高4000元至10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額單身提高5000元至13.6萬元，有配偶者提高1萬元至27.2萬元；薪資特別扣除額及身心障礙特別扣除額調整至22.7萬元。

廣告 廣告

課稅級距也將同步調整，淨所得超過59萬元者，免稅額、扣除額及課稅級距調整後，可減稅2萬元；淨所得超過133萬元者可減稅5萬元；淨所得超過266萬元者可減稅11萬元；淨所得超過498萬元者可減稅21萬元，預計將有696萬戶受惠，增加減稅利益達144億元。

財政部調高課稅級距及免稅額度。（圖／取自財政部臉書）

明年報稅的免稅門檻也將上升，單身租屋族年所得64.4萬元以下免稅，較今年提高1.8萬元；雙薪家庭年所得110.8萬元以下免稅，提高3.6萬元；四口之家168.5萬元以下免稅，提高4.4萬元；三代同堂租屋家庭若符合特定條件，最高可享224.35萬元免稅額，較今年增加5.9萬元。財政部表示，此舉旨在兼顧財政收入與租稅公平，照顧經濟弱勢族群並減輕生活負擔。

在貨物稅部分，新購小型汽機車可享減徵優惠，小型小客車（2000CC以下）最高可省10萬元，小型機車（150CC以下）最高可省6千元；電動車免徵貨物稅及牌照稅優惠期限將延長至2030年底，惟這部分尚待立院審查通過。此外，節能家電退稅措施延長至2029年底，民眾購買能源效率第1、2級的冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高補助2千元。明年起，無添加糖飲料及部分家電也將免徵貨物稅，財政部希望透過政策引導民眾響應綠色消費，並協助國內車市與家電產業升級轉型。

財政部上調基本生活費及扣除額度。（圖／取自財政部臉書）

更多FTNN新聞網報導

賴清德宣布月薪5萬可免繳稅 許宇甄批話術包裝：113年報稅早就有

藍白修《財劃法》公式寫錯害地方預算減少 朱立倫坦承瑕疵籲財政部解決

黃國昌與高市早苗辦公桌合影 鍾佳濱提柯P訪日酸爆：民眾黨不擅跟真人合照？

