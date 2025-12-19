財政部簡化進口舊汽車核估流程 明年元旦開始實施

（中央社記者蘇思云台北19日電）財政部今天表示，為簡化旅客攜回自用舊汽車核估作業，關務署12月2日修正「進口舊汽車核估作業要點」，增訂旅客因留學、公務或工作而攜回的自用舊汽車得提供原購車價格證明，適用折舊表核定完稅價格，簡化作業程序，自2026年1月1日施行。

財政部關務署今天發布新聞稿，現行旅客攜回的國外自用舊汽車，由進口地海關就實到貨物認定的型式（MODEL YEAR）及配備等，依序採用交易價格法、同樣貨物交易價格法、類似貨物交易價格法、國內銷售價格法、計算價格法及合理方法（關稅法第29條至第35條）核估完稅價格。

廣告 廣告

關務署指出，由於相關核估作業程序較為複雜，旅客不易理解，也不易預估應繳納的進口稅費。

為簡化核估作業，讓民眾可清楚了解應繳納的進口稅費，關務署表示，進口舊汽車核估作業要點第8點增訂，旅客因留學、公務或工作，而在國外旅居超過1年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上的本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關可直接依折舊表計算折舊率，並核定完稅價格。（編輯：蘇志宗）1141219