財政部金融措施 受關稅衝擊廠商善用

【記者郭襄陽台北報導】114年我國出口表現亮眼，全年總額達6,407億美元，創下歷史新高並超越新加坡，顯示外銷動能強勁。受惠於高科技及半導體需求成長，帶動整體經貿表現擴張。然而，整體外銷結構仍高度集中於資通訊與電子相關產品，占比達七成四，傳統產業與部分中小企業則面臨轉型與市場分散的挑戰。







面對美國關稅對於傳統產業及中小企業帶來的衝擊，政府提前部署、主動出擊，推出「金融支持措施」，並責成輸出入銀行負責執行，透過「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」雙軌並進，即時協助企業降低營運成本、分散貿易風險，發揮穩定經濟與出口動能、促進產業均衡發展的政策效果。



在「貿易融資利息減碼（收）」方面，自114年8月7日開辦至115年1月15日止，已完成受理5,610件，累計受理利息減收金額達新臺幣28.26億元，實質協助3,436家廠商。其中，中小企業受理金額24.27億元，占整體86%。依產業別觀察，利息減收前五名分別為批發業(21.70%)、金屬製品製造業(19.03%)、機械設備製造業(11.04%)、塑膠製品製造業(6.60%)及基本金屬製造業(5.19%)。



「貿易融資利息減碼(收)」除由輸出入銀行直接承辦外，亦攜手簽約之28家承貸公民營銀行全面推動，透過該等銀行約3,100個營運據點就近對其授信戶提供服務，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者，均可申請此項措施。一般企業可享年利率減碼1%，每家廠商最高減收100萬元；中小企業則可減碼1.5%，每家廠商最高減收120萬元。截至1月15日止，受理申請件數及利息減收金額前十名之承貸金融機構排名如附表所示。本措施除有效減輕企業繳息負擔、穩定營運外，亦有助金融機構提升客戶向心力，並維護授信戶能按時繳息的資產品質。



在風險控管與市場開拓方面，財政部同步推動「輸出保險費用減免」，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響之廠商，提供徵信費與保險費最低1折之優惠措施。截至115年1月15日止，已協助619家廠商，費用減免件數6,382件，費用減免金額達0.56億元，有助企業降低貿易風險、拓展新客戶、新市場，提升中長期競爭力。



輸出入銀行表示，為提升「貿易融資利息減碼(收)」受理效率，已建置網路服務平臺，供承貸金融機構辦理登記、金額核算及額度控管。並透過說明會、操作影片及即時更新問答集，協助企業及金融機構快速掌握政策內容與平臺操作，縮短申辦時程，相關資訊已掛載於輸出入銀行官網，同步連結至財政部全球資訊網，供各界查閱。



金融支持措施不僅緩解短期關稅衝擊，更可使受影響產業度過調整期，助益於我國產業的均衡發展，籲請符合資格之廠商善用「貿易融資利息減碼(收)」紓解資金壓力，並搭配「輸出保險費用減免」，強化市場開發與長期布局，廠商可就近向承做其貿易融資之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。2026/01/20



