財政部預告修正促參範圍 增納3億元以上勞工育樂機構適用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財政部預告修正促參法適用範圍，增納民間投資3億元以上勞工育樂設施，及5,000萬元以上歷史建物等適用 。李政龍攝



財政部昨日（6/9）預告修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，為增進勞工福祉、促進文資保護，新增民間投資3億元以上勞工育樂機構及設施，及5,000萬元以上歷史建築紀念建築、聚落建築群及文化景觀等設施納適用範圍。

財政部表示，《促進民間參與公共建設法》授權由財政部訂定重大公共建設範圍；配合勞動部及文化部政策，鼓勵民間參與興建營運勞工育樂機構、提升參與文化資產再利用、經營管理及維護意願，以增進勞工福祉及促進公有文化資產保存與活化，因此擬具本修正草案。

廣告 廣告

修正重點有2項，第一，增訂勞工福利設施類別，投資總額（不含土地）達新台幣3億元以上之勞工育樂機構及其設施。

第二、文教設施類別增訂投資總額（不含土地）達5000萬元以上之歷史建築、紀念建築、聚落建築群及文化景觀等設。

財政部表示，本次修正於公告刊登公報隔天起60日，若對本次公告有任何意見或修正建議，可洽推動促參司陳述意見。

根據促參法規定，民間機構得自所參與重大公共建設開始營運後有課稅所得的年度起，最長5年可免納營利事業所得稅。

更多太報報導

外媒報導台灣對出口中國晶片擬祭史上最嚴管制 經濟部回應了

出口好光景有3亮點！ 財部直接預告：9月出口將「連35紅」創史上最長紅紀錄

5月出口火力全開！ 前5月出口3418億美元已提早創上半年新高