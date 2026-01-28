財政部：今年統一發票獎金等預算增26億餘元 提升民眾中獎機會

記者吳典叡／臺北報導

財政部長莊翠雲今（28）日指出，為強化數位轉型並推廣雲端發票，115年度「統一發票給獎及推行預算」已編列達197億餘元，其中，用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等188億餘元，較去年度增加26億餘元。未來仍規劃結合統一發票推行辦理租稅教育及宣導活動，落實推動雲端發票政策目的，共創商家、民眾及政府三贏。

立法院財政委員會今日邀請財政部、各公股金控董事長及總經理列席，進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」的專題報告，並備詢。莊翠雲指出，114年統一發票給獎及推行預算執行情形的執行效益部分，在政令宣導面，透過媒體宣導重要稅制議題及納稅服務新措施，強化民眾對法令的了解，減少爭議並維護納稅義務人權益。

在宣導廣度面，114年度各項租稅宣導活動參與人數約1232萬8千餘人次，參與營業人9956家，募集489萬餘張發票全數捐贈社福團體，發揮公務行銷結合公益的效果。在節能減碳面，114年度雲端發票開立63.31億張、使用率64.55%，較113年度59.65%提升4.9個百分點。另財政部統一發票兌獎APP下載使用人次已達743萬餘人次。

莊翠雲表示，115年度統一發票給獎及推行預算案數，按115年度全國營業稅收入預算案數6570億

2600萬元的3%編列197億1078萬元，其中，用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等為188億7912萬元，較114年度161億9402萬元，增加26億8510萬元，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，以增加民眾中獎機會。

