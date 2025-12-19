財政部：去年營利事業女老闆占比37.4%創新高

（中央社記者呂晏慈台北19日電）財政部今天表示，去年底全國營利事業共165.7萬家，其中女性負責人占比達37.4%創新高，其中各行業女性負責人占比最高的是其他服務業及教育業，可能與近年美業、瑜珈與舞蹈教學盛行有關。

財政部統計處本週發布最新統計通報，說明近年全國營利事業家數及負責人性別結構。財政部表示，113年底全國營利事業家數共165.7萬家，較112年底增加3萬家，增幅約1.9%，其負責人仍以男性占62.6%為主，而女性占37.4%創新高，較105年上升1.2個百分點。

廣告 廣告

以行業別觀察，財政部說明，批發及零售業、住宿及餐飲業的家數居前2位，分別為72.6萬、18.6萬家；各行業中女性負責人占比，以其他服務業占47.8%、教育業占47.2%較高，可能與近年美甲美睫服務、其他美容美體服務、瑜珈及舞蹈教學等盛行有關。

資本額級距方面，113年底營利事業經營規模在10萬至100萬元、共55.7萬家最多，其次為規模10萬元以下、共43.8萬家，兩者合計共占6成。財政部指出，資本額10萬元以下的女性負責人占45.5%最高，顯示女性創業多選擇資本額及進入門檻較低行業，隨資本級距增加，其比重明顯下降，反映資本密集型與大型事業負責人仍以男性為主。

此外，就縣市別觀察，財政部說明，113年底各縣市營利事業男性負責人占比皆高於女性，兩性差距以雲林縣30.8個百分點最多，新北市29.4個百分點次之，可能因農林漁牧或營建工程等勞力密集型產業占比高，致女性投入度較低。

財政部補充，澎湖、花蓮、連江及台東縣等因觀光及服務業導向，批發零售、住宿餐飲業有較高比率為女性經營，致女性占比均逾4成，兩性差距較小；金門縣因行業結構高度集中於批發及零售業，且以女性經營為主，致整體女性負責人占比僅較男性低2.2個百分點。（編輯：黃國倫）1141219