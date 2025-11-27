財政部：已下架11個偽冒普發現金網站

記者郭曉蓓／臺北報導

普發現金1萬元開始領取後，出現不少山寨網址。財政部今（28）日表示，截至11月26日，財政部已停止解析共11個偽冒普發現金網站，提醒政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，且gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當。

財政部表示，11月25日審查數位發展部「網路詐騙通報查詢網」的民眾檢舉案件，經確認有2個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，分別是10000gov-tw[.]com及updjm[.]userinfoms[.]help都是偽冒的，已依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。截至11月26日，已停止解析共11個偽冒普發現金網站。

廣告 廣告

為防範假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數發部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部提醒，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。