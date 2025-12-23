財政部115年發債計畫 首季發行首檔永續債
（中央社記者呂晏慈台北23日電）財政部今天公告民國115年度全年公債發行計畫暨第1季公債發行明細，全年預計將發行21期，首季則預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共新台幣1554億元，當中包括首檔中央永續發展政府債券。
為活絡債券市場、引導資金投入公共建設，財政部持續推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透過發行乙類公債籌資，可藉此紓緩公務預算舉債壓力。
財政部說明，明年度預計發行7期乙類公債，其中第1季發行1期乙類公債，為首檔中央永續發展政府債券；加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行14期甲類公債，合計全年度發行21期公債。
根據財政部規劃，其中1月發行3期，2月、4月、5月、7月、8月、10月及12月各發行2期，其餘4個月各發行1期。發行年期分別定為2年（3期）、5年（6期）、10年（7期）、20年（2期）及30年（3期）。
以115年度第1季而言，財政部預定發行5期甲類公債，及1期乙類公債，共1554億元。後續發行期次變動，將逐季對外公告。
同時，財政部指出，115年度國庫券預計發行7期；其中，第1季預計發行4期國庫券共1400億元。（編輯：楊凱翔）1141223
