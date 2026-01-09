財政雖緊責任難卸 黃偉哲宣布台南市營養午餐全面補助

台南市長黃偉哲今日宣布，台南市將從今年9月1日起實施營養午餐全面免費，年需預算約16億元。黃偉哲並痛批台北市長蔣萬安在選舉前推出此政策是「政治買票」，導致各縣市被迫跟進，嚴重排擠重大公共建設預算。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南市長黃偉哲今（9）日宣布，台南市將從今年 9 月 1 日起實施營養午餐全面免費，年需預算約 16 億元。黃偉哲痛批台北市長蔣萬安在選舉前推出此政策是「政治買票」，導致各縣市被迫跟進，嚴重排擠重大公共建設預算。

黃偉哲稍早在臉書沈痛表明立場，指出「儘管台南市的財政體質不比其他資源豐厚的直轄市，但與市府團隊深度研議後，我們決定自 115 學年度起，台南市公私立國中小學生午餐將實施全面補助。台南市的中央廚房供餐體系，是我們深厚的基礎。目前全市午餐自辦比率達94%，居六都之冠。

市府將在現有的基礎上，包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，以及整合78位專業營養師與跨局處單位，嚴格把關食安與營養。這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上 求取平衡。未來，我們將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。」

黃偉哲隨後在記者會進一步說明，台北市率先宣布營養午餐無差別免費後，雲林縣昨晚也緊急跟進，讓此議題偏離公共政策本質，變成「別人有我也要」的跟風效應。政府原本就對弱勢家庭提供免費營養午餐，現在卻要對非貧困家庭也提供補助，令人不免質疑蔣萬安在任期第四年才發現這是他的「責任」。

黃偉哲並坦言，16億預算將嚴重排擠台南市重大建設，包括捷運工程、鐵路地下化第二期等都可能延後。台南市財政已經捉襟見肘，現在還要動用第二預備金等救急資金來支應此政策，質疑「台北市到底要炫富到什麼時候？」

他同時呼籲中央應立法規範，非緊急急迫性的重大福利措施應延至下屆才實施，避免縣市首長選前亂開政治支票。以婦女保障名額改革為例，說明重大政策改革都是下屆實施，營養午餐政策也應比照辦理，才能回到理性的政策面討論。

