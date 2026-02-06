財星500強DEI企業3分之2不搞了 專家：相關政策與美國主流民意脫節

根據最新研究顯示，過去一年中，公開承諾多元、平等與共融（DEI）政策的財星500強（Fortune500）企業比例大幅滑落近3分之2。美國最大非營利性少數群體權益組織「人權戰線」（Human Rights Campaign, HRC）基金會於2月3日發布最新年度「企業平等指數」（Corporate Equality Index, CEI），數據指出，自願提交DEI政策參與評鑑的財星500強企業數量驟減65%。



根據HRC統計，今年僅剩131家財星500強企業參與CEI評鑑，與2025年的377家相比出現劇烈跌幅。該機構特別點出，許多選擇退出評鑑的企業身分多為聯邦政府承包商。

企業為什麼不DEI了？



針對此現象，傳統基金會（Heritage Foundation）資本市場訪問研究員、《羅比．斯塔巴克秀》主持人羅比．斯塔巴克（Robby Starbuck）在接受《福斯財經網》（FOX Business）採訪時表示：「我們正目睹一場企業社會信用體系的崩解。HRC的CEI評鑑曾將企業董事會轉變為政治合規辦公室，迫使公司證明其意識形態的忠誠度，而非專注於業務經營、客戶、員工及股東利益。」

斯塔巴克近年來致力於揭露企業DEI政策。他認為參與度下滑反映出相關政策與美國主流民意脫節；同時，在DEI爭議導致股價下跌後，企業領導層已意識到此類政策背後的市場風險。他強調，目前仍有35%的企業留在體系內，他將持續推動消除這些他認為「不受現實世界歡迎」的意識形態，包括針對特定種族的歧視行為或職場中的思想鬥爭。

報導指出，DEI政策的退潮與當前美國政府的政策導向密切相關。美國總統川普（Donald Trump）去年簽署行政命令，要求「終結非法的DEI歧視與偏好」，並指示聯邦機構透過監管行動、調查及訴訟等手段，敦促私營企業廢除違法的DEI相關規範。

人權戰線主席凱莉．羅賓森（Kelley Robinson）坦言，雖然歧視LGBTQ+勞工在法律上仍屬非法，但聯邦政府施加的壓力是前所未有的。她指出，政府透過發布行政命令及威脅調查多元化工作，導致部分企業在壓力下選擇退縮。

仍在DEI的企業實施力度未下降



儘管整體參與家數大幅下降，但HRC在報告中強調，在2025年至2026年間持續披露DEI政策的企業中，相關措施的執行力度仍維持穩定甚至有所成長，並未出現品質下降的趨勢。

羅賓森主張，擁有透明溝通與領導力的企業更能贏得信任並留住人才，且大多數股東在投票中依然傾向否決反DEI的提案。



