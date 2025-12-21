即時中心／高睿鴻報導

全球首富、美國商業大亨馬斯克（Elon Musk）再創財富紀錄！據國外「富比世（Forbes）財富排行榜」估計，4天前剛成為史上首位，身價破6000億美金（約台幣18.9兆）富豪的馬斯克，現在竟又馬上寫新猷；由於德瓦拉州高院近期推翻1項下級法院的判決，馬斯克重獲價值1390億美元的特斯拉股票選擇權。因此富比世估算，他成功上訴後，財富已達創紀錄、比2至4名加起來都還高的7490億美元（約台幣23.8兆）。

攤開當前的富比士財富排行，排在馬斯克的富豪，分別為第2名的Google共同創辦人佩吉（Larry Page），身價達2526億美元；排名第3的甲骨文（Oracle）公司創辦人艾利森（Larry Ellison），身價2427億美元；排名第4的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），身價2394億美元。Google、Oracle、Amazon如今都是名滿全球的超巨型企業，但即便如此，即便將3人財富合併（7347億美元），竟都還打不過1個馬斯克。

據悉，德瓦拉周下級法院之前裁定，由於馬斯克對特斯拉（Tesla）董事會的控制，2018年授予其特斯拉股票選擇權的程序不公正；所以，自2024年1月後，富比世一直將這些股票選擇權的價值，折扣百分之50。但近日，高院裁定「撤銷選擇權並非適當的補救措施」，因此富比世立刻取消上述折扣，讓馬斯克的淨資產估值提高695億美元。

快新聞／財產創歷史紀錄！世界首富是「他」 竟比2、3、4名加起來有錢

特斯拉Tesla、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／美聯社提供）

富比世指出，裁決之後，特斯拉再次成為馬斯克最有價值的資產。除了股票選擇權外，他還持有這家電動車製造商12%普通股、價值1990億美元，也使其持有的特斯拉股份總價值，達到3380億美元。而這甚至還不包括，特斯拉在今（2025）11月，授予馬斯克1項破紀錄的額外薪酬方案。

另，如果特斯拉實現「火星計畫」的業績里程碑，例如，未來10年內市值成長超過8倍，馬斯克還將獲得高達1兆美元的額外股票（稅前，不計解鎖限制性股票的成本）。

除了特斯拉以外，馬斯克第二高價值的資產，是他持有「SpaceX」公司約42%股份。SpaceX的估值已從8月的4000億美元，上調至8000億美元；目前，其價值僅比特斯拉的股份短少20億美元（約3360億美元）。雖然帳面價值小輸特斯拉，但富比世也提到，這家火箭製造商，計劃於2026年進行IPO（首次公開募股）、屆時公司估值可能達到1.5兆美元左右。因此，屆時讓馬斯克成為世界首位兆美元富翁的功臣，或許不會是特斯拉。

