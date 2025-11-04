財產申報不實 顏寬恒、周幼偉、周廣齊等人遭監察院裁罰
監察院今（４日）公布最新一期廉政專刊顯示，包括國民黨立委顏寬恒、內政部警政署刑事警察局局長周幼偉、國防部憲兵指揮部前指揮官周廣齊中將等人，均因財產申報不實遭到罰鍰，其中顏寬恒遭罰290萬元最重。
監察院今天公布廉政專刊第290期，其中包括今年4月至6月公職人員財產申報罰鍰處分確定名單。
在顏寬恒部分，監察院指出，顏寬恒應依規定據實申報財產，但申報109年1月31日的財產，就應申報財產項目，未據實申報本人借用他人名義登記的汽車2筆及事業投資1筆。且顏寬恒所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產進行不實申報，因此處290萬元罰鍰。
不過，顏寬恒受訪則認為是民進黨政府政治追殺，不僅是用檢調、司法，現在還用監察院作為工具。他強調，財產申報已經盡其所能地詳實申報，包括不動產、存款、保險或是股票，何必金額高的都申報了，還刻意去隱匿金額低的申報項目，不合邏輯也不符常理。
此外，包括內政部警政署刑事警察局局長周幼偉則在申報112年9月16日的財產，就應申報之財產項目，未據實申報本人存款1筆，及配偶存款1筆、股票7筆、基金受益憑證21筆、其他有價證券1筆與保險1筆。監察院經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處以28萬元罰鍰。
另外，國防部憲兵指揮部前指揮官周廣齊中將，監察院認定其申報112年12月1日的財產，就應申報的財產項目，未據實申報本人及配偶之債務各1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實。處以17萬罰鍰。
