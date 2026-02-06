財產申報實質審核 新北市府落實陽光法案

新北政風副處長王文清（圖左）、專門委員林玲貞與會人員共同檢視抽籤名冊、籤球等。（圖：新北政風處提供）

新北政風處於今（五）今（五）日在市府會議室辦理「一一四年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤」，政風副處長王文清表示，活動邀集人事處、新聞局等兼辦政風人員及申報人共同見證，公開透明，目前市府定期申報義務人採授權資料申報已高達九成八以上。

王文清表示，辦理公職人員財產申報實質審查，是落實陽光法案精神的重要作為。近年法務部推動財產資料授權介接服務，有助提升申報正確性並降低錯誤風險，目前新北市府定期申報義務人採授權申報比例已達百分之九十八。本次列入抽籤申報人共計一百零一人，依規定以百分之十比例抽出十一人辦理實質審查，另抽出一人進行前後年度財產比對。抽籤前與會人員共同檢視名冊、籤球及籤筒，過程公開、公正。

政風處強調，將持續以服務零距離精神，協助申報人完成作業，並透過說明會與授權申報機制，降低行政負擔，落實廉能與透明治理。