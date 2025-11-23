財產署南區分署推精華區國有土地地上權 招標

財政部國有財產署南區分署於今（二十四）日公告推出位於高雄地區二宗及臺南地區一宗，共三宗大面積國有土地招標設定地上權，產權乾淨、基地完整，區位及基地條件俱優，總市值逾七十四億元，招標權利金底價僅約二十六‧一二億元，歡迎踴躍參加投標。

南區分署這次於高雄地區推出二宗標的，為前鎮區興南段標的，第一宗面積約一千七百七十一坪，使用分區為第三種住宅區，基地面臨瑞南街、凱誠街及凱旺街；另一宗標的亦為前鎮區興南段土地，面積約二千四百坪，使用分區為第三種住宅區，基地臨凱誠街及凱旺街，二宗標的屬高市七十五期市地重劃區，近捷運凱旋站，附近商圈林立，夢時代百貨、SKMPark等，生活機能便利，權利金底價分別為四億五千七百四十一萬餘元及六億一千九百六十一萬餘元。

臺南地區推出標的，為東區平實段土地，面積三千九百餘坪，使用分區為「住五（附）」第五種住宅區，基地面臨平實六路、裕永路、平實八街、後甲三街，鄰近成功大學、台南一中、長榮高中、慈幼高工、復興國小、後甲國中、高雄榮總臺南分院、南紡購物中心、國賓影城、平實轉運站、大灣交流道等，人口密集度高，生活機能便利，權利金底價為十五億三千四百七十七萬餘元。南區分署表示，這次三宗標的招標基地區位及基地條件俱佳，深具投資開發潛力，得標人取得規劃建築使用土地七十年地上權，除繳交決標權利金外，每年應繳地租，年地租率為三‧五%，分為按簽約時土地申報地價二‧五%利率，加上當期土地申報地價一%利率二部分計收年租金，土地取得使用權利成本便宜。這次招標訂於明年一月十二日開標，意者可參閱南區分署網招標資訊欄（https:/esvc.fnp.gov.tw）下載或至該分署索取投標文件。