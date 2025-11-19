財畫法修正惹議！陳其邁對柯志恩不以為然 原因是這樁

【記者凃建豐／高雄報導】針對財劃法修正爭議，行政院長卓榮泰說藍白拿錯的藥，硬要中央吞下，高雄市長陳其邁今（19）日聲援卓榮泰，藍白根本是外行，就直接給了藥，要病人或者是要地方政府就把它硬吞下去，他覺得非常不以為然。第一次修法前，他還跟柯志恩委員說，修法的時候要特別注意到土地面積還有汙染的問題。她說好，結果兩次的舉手她都支持國民黨的版本，「這讓我很不以為然。」

陳其邁說，醫院看病總是要問病人症狀，來對症下藥。國民黨上次在修財劃法的時候，立法院還來邀請他出席，卻沒有辦法上台表示意見。這一次的修法問都免了，突然就突襲的通過，也沒有問地方政府的意見。

陳其邁說「你也要稍微問一下地方政府的意見，難道我們的意見那麼不重要嗎？高雄市希望統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年。這是很卑微的要求，我們也沒有多要。」如果這三個都能夠確保不低於去年的標準，地方政府在推動這些重大建設的時候，才能夠預估未來財政的需求如何。

陳其邁強調，如果這個版本通過，高雄市捷運紫線，通過三民、左營、楠梓、橋頭，以及這個大樹、燕巢，這些經費就沒有下落了。因為計畫性的補助在114年是2,954億元。一下子中央的預算剩下308億元，補助地方分配的比例，中央跟地方分配負擔的比例不變，但是總額一定會減少。總額減少，當然就一定會排擠到南部地區的重大建設，尤其是高雄。

陳說，治水防洪的預算、重大交通建設的預算，或者是跟民生有關的經濟建設預算，一下子都化為烏有。地方的發展該如何推動？他呼籲，高雄市的立委要支持行政院的版本，不要支持國民黨的版本。如果支持國民黨的版本，對高雄有重大的傷害。

陳希望各個立委都表態，能夠說清楚，在這個財政收支劃分法修法的過程，如何把過去的錯誤來做矯正。也希望說所有高雄市的立委都要很清楚地告訴市民，對於財劃法修法的意見是什麼。簡單講，怎麼樣確保高雄的計畫型建設可以如期進行。

陳說，以前按照舊版的財劃法，高市府還可以規劃捷運紫線，還有屏東林園線、高雄跟台南之間這三條重要的捷運路網。現在中央錢沒了，這個建設怎麼做下去？

