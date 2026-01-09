財神今天沒上班！大樂透頭獎槓龜 下期獎金上看1.1億
台灣彩券今（9）天公布第115000003期大樂透獎號，派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，下期頭獎上看1.1億；今彩539頭獎也槓龜，貳獎開出197注，每注獎金2萬元。
台彩01/09獎項獎號如下：
．大樂透：01、07、13、14、34、45，特別號08。
．今彩539：01、12、14、22、34。
．39樂合彩：01、12、14、22、34。
．49樂合彩：01、07、13、14、34、45。
．3星彩：668。
．4星彩：4393。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
