財神來助陣！無心插柳更能開創財源的命格

有些人為財奔忙一生卻求而不得；有些人能賺大錢，但是辛苦波折；有些人嗅覺敏感，及時把握商機，輕鬆得財；還有一些人看似淡泊錢財，卻得財神眷顧，往往無心插柳、進財豐厚。以上的差異全都跟命格息息相關。接下來，科技紫微網就為大家解析，無心插柳更能開創財源的命格。

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看財帛宮左上角紅色字主星。財帛宮為空宮，請參考對宮福德宮主星。

TOP 1：天同星

財神眷顧，一生富足。

財帛宮主星為天同者，對金錢沒什麼概念，也不會為了追求物質而主動開發財源，似乎對錢財非常淡泊。然而，越是不爭，財神越愛降臨到你身上，有無心插柳柳成蔭之好運。多能白手起家，做小生意也能有大收穫，大多一生衣食無憂，生活富足安逸。

TOP 2：太陽星

貴人助力，財源廣進。

財帛宮主星為太陽者，熱情好客，人緣極佳，朋友遍佈天下。雖然求財動力不足，但是頗得他人信賴，因貴人相助而得財的機率非常高。若是躋身商界，也有機會從小事做起，繼得貴人資助而使基業不斷擴展，有機會名聲大振，名利雙收。

TOP 3：紫微星

嗅覺敏銳，大富大貴。

財帛宮有紫微星鎮守，一生財運豐厚，有大富大貴之命。易因為視形象如命，追求精緻的生活而有較大的機會嗅得商機；再加上智慧過人，頗具理財頭腦，通常有機會同時掌握權力和財富。你具有相當強的經商能力，容易在商界大展拳腳，成為有頭有臉的富商。

TOP 4：七殺星

意外得財，財祿亨通。

財帛宮主星為七殺者，易得意外之財，有機會一夕暴富。開創財源對於你而言不是問題，因為你天生就極具開創力，能先人一步搶得商機，進財豐厚。而且你還有過人的偏財好運氣，即使只是與人打賭或是抽獎，也常能賭贏、中大獎。不過缺點是財來財去，錢財不易聚守。

TOP 5：天相星

財路頗廣，官高祿厚。

財帛宮主星為天相者，看似謹慎有餘、動力不足，實則內力深厚，不鳴則已，一鳴驚人。有機會憑藉對數字的直覺與敏感，以及不露聲色的行事風格而賺到大錢。也有機會因為官運亨通、名聲顯赫而進財樂觀。不過，高官厚祿者也易招人眼紅，因小人纏身而破財。

你有這樣的好財運嗎？財神都降臨了，你還在觀望等待？趕快行動起來，把握住財神助力，好好珍惜這天生好命吧。