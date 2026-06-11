財神來送錢！威力彩頭獎衝9億 3星座財運一飛沖天
威力彩頭獎金額上看9億元，今天（11日）晚間即將開獎，《搜狐網》運勢專欄點名3星座在6月財運一飛沖天，金錢收入與意外紅包源源不絕湧入口袋，存款數字迎來有感增長，準備數錢數到手軟。
雙子座
雙子座在6月迎來全年最強運時期，受到金木合相的強大加持，正財與偏財運勢雙雙登頂。這段期間錢拿到手軟，副業收入與意外紅包更是源源不絕，務必精準把握機會以實現財富翻倍。隨著財運暴漲，事業方面也表現亮眼，跳槽與談薪的成功率更是大幅飆升。
獅子座
獅子座在6月因木星進駐而迎來運勢翻盤，正財運勢隨之一飛沖天，上班族不僅能獲得加薪與額外獎金，其餘行業的業績更會直接突破高峰；偏財方面也暗藏驚喜，投資理財收益接連到手且抽獎運極佳，讓存款數字迎來有感增長。吸金之餘，事業運也同樣強勁，優質的賺錢資源與合作機會更會主動找上門。
天秤座
天秤座在6月福星高照，憑藉爆棚的好運正式進入財運的黃金期。除了正財表現穩健上揚、意外福利拿到手軟之外，最亮眼的莫過於副業表現，靠著極佳的好人緣與口碑接單接到手軟，財富迅速增加。更有貴人主動牽線，獲得更多賺錢機會，財源滾滾來。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
更多中天新聞網報導
新北「老宅延壽計畫」6/15起開辦！助老屋機能復新安全升級
「喪事辦完再哭」台中失親女童今畢業 親筆卡片致謝各界
台灣每年近3萬人因菸喪命！醫籲：善用戒菸補助提高成功率
其他人也在看
威力彩連29槓！頭獎、貳獎接無人中獎 下期上看9.6億
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早派獎結果出爐，根據台彩官網顯示，本期仍未出現幸運兒，其中頭獎、貳獎仍未人中獎，因此加上此次，威力彩邁向連續29期槓龜，下期頭獎上看下期（6/15第11500047期）頭獎上看9.6億元。
桃園警匪追逐撞擊影片曝光 無辜路人當場少了1條腿！躺地被CPR
桃園市桃園區11日深夜發生警匪追逐，警方在查緝毒品過程，犯嫌拒捕，開車在鬧區狂竄，最後在經國路和天祥三街的交叉路口，犯嫌駕車撞上路人，導致2名路人當場失去生命跡象，犯嫌本身也昏迷。
快訊／二獎是你？威力彩連29摃！頭獎上看9.6億
威力彩頭獎連29槓！最新一期台彩中獎號碼揭曉，第一區為07、22、23、24、26、33，第二區為08，本期頭獎未開出。隨著獎金持續滾動，預估下期6月15日開獎時，頭獎金額將上看9.6億元，買氣預計持續升溫。台彩指出，下期銷售金額有望達2.5億元，提醒想翻身的民眾務必把握投注機會。詳細派彩結果以台彩官網為準，快到彩券行試手氣，下一個億萬富翁可能就是你！
快訊／9億獎金沒送出！威力彩連摃29期 下期幸運兒爽拿9.6億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台彩今（11）日開獎的第115000047期威力彩頭獎與貳獎皆未開出，已連續29期摃龜。預估下期（15日）銷售金額約2.3億至2.5億元...
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
威力彩29連槓下期衝9.6億！ 今彩539頭獎開2注獎落「這2縣市」
台彩今（11）晚派彩結果出爐，威力彩頭獎、貳獎雙雙槓龜，下期將於6月15號開獎，頭獎獎金上看9.6億元。今彩539八百萬頭獎開出2注，獎落高雄市阿蓮區中正路656號「泰順發彩券行」、臺中市沙鹿區北勢里
孫易磊奪日職一軍首勝 英雄訪問說溜嘴：我日文都忘記了啦！
北海道日本火腿鬥士21歲台灣投手孫易磊於11日本季一軍初登板，面對橫濱DeNA繳出6局無失分、8次三振的精彩表現，率隊以3比0完封勝出，成功拿下日職生涯首勝，並創造火腿隊史最年輕拿下勝投的外籍球員紀錄。賽後孫易磊登上英雄舞台，他直呼有些緊張，「會的日文都忘光了啦！」
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
威力彩連槓28期！頭獎狂飆9億元 最新獎號出爐
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早獎號出爐，本期第一區獎號由小至大依序為「07、22、23、24、36、33」，第二區中獎號碼則開出「08」。
0050五天吸金1064億元創新高！散戶組「第四法人」抱團進場 網嗨：嘎爆小兒
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導美伊局勢升溫，台股高檔回落，帶動散戶資金逆勢集結，低接買盤進場。統計6/3至6/95個交易日，0050累積淨申購金額高達1,064億...
看人無腦買0050賺爛！他跟風買正2「不到1週虧73萬」崩潰了
台股本週波動大，一名網友在Dcard指出，買0050正2一週，賠了快100萬，這就是跟風的下場，現在處於跑與不跑的兩難選擇，因為時間很短就虧了一大筆資金，真的動不了，怕動了就漲，怕不動虧更多，引起網友們討論。
華南金儼然成為公股獲利之光 4成員5月不是2位數就是3位數成長
華南金控今（11）日公布獲利自結數，金控本身以及銀行、證券、產險等3家子公司的5月稅後純益年增率，不是2位數就是3位數成長，而且是年增33.1%起跳，儼然成為十大公股行庫體系（包含國票金控）的獲利之光。華南金5月稅後純益33.55億元、年增141.0%，前5月稅後純益144.69億元、年增73.3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.04元、年增70.5%，單......
全少跆拳賽》新竹縣3金奪男團第一 沈信村橫掃完成三連霸
新竹縣教練興奮擁抱張宇翔。姚瑞宸攝 【姚瑞宸／臺北報導】由中華民國跆拳道協會主辦的「中華民國115年第三十三屆全國少年跆拳道錦標賽」，今天在臺北體育館進行少年男子組的對打賽程。新...
好市多「1水果」被搶爆！限購1組照樣被搬空 內行揭關鍵
藍莓因富含花青素、膳食纖維及維生素C，近年被不少民眾視為日常必備水果。近日就有網友前往好市多（Costco）購物時，發現冷凍藍莓貨架前擠滿搶購人潮，不少會員翻箱倒櫃尋找商品，即便賣場祭出每張會員卡限購1組的規定，現場商品仍幾乎被掃空，讓他忍不住好奇「這款冷凍藍莓到底有什麼魅力？」貼文曝光後，也釣出大批愛用者分享回購原因。
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
中職／衝刺奔超前分！郭天信曝無視三壘教練 五星級美技笑雨天有助滑行
味全龍11日在朱育賢的再見安打下，4：3逆轉中信兄弟，最後跑回超前分的郭天信，自曝繞過三壘直衝本壘時，直接無視三壘教練陳志偉的指示，當下只有一個想法就是要替球隊拿下勝利，拒絕再加班。
羽球》去年4強周天成、林俊易16強止步 澳洲賽男單台將僅存李佳豪1人
屬超級500系列的澳洲羽球公開賽，今僅存的4名台灣男單球員遭到重挫，包括去年4強的台灣一哥周天成、林俊易和老將王子維都同日在16強落敗止步，台將僅有李佳豪成功闖進男單8強，明將對上世界第13的印尼球星法漢(Alwi Farhan)。澳洲公開賽單原本有4名台將成功打進次輪，但去年打進男單4強的世界第6、台灣一哥周天成意外在浪費了1個賽末點後，最終以22比20、16比21和23比25負於世界第73中國董天堯；世界第10林俊易也以14比21、11比21負於世界第41香港球員吳英倫；另一位台將世界第37王子維也以21比11、15比21和16比21負於世界第53中國的胡哲安。幸好台將最後希望、世界第34李佳豪今在16強對上世界第39南韓全奕陳，第一局，李佳豪一開始便處於落後，最多曾以5比10落後，幸好佳豪隨即打出一波4比1攻勢，並且在13比16時連下7分，以20比16反超，最後以21比19逆轉拿下首局。第二局，雙方一開互有領先，在多次平手下，於11比11時，李佳豪成功打出一波6比1攻勢後，順利拉開17比12領先的差距後，最終再連下4分後，以21比13順利拿下勝利，為台灣男單8強保住最後一個席位。
統神「鼎王650元吃法」又翻紅！高CP值掀模仿潮灌5星好評 本尊回應了
連鎖麻辣鍋店「鼎王」過去是不少民眾的最愛，更是許多韓星來台必吃的經典火鍋餐廳。知名網紅「亞洲統神」張嘉航過去分享，自己吃鼎王時愛用「650元低消吃法」，「冰水一壺、冰水一壺、冰水一壺，豆腐鴨血、豆腐鴨血、豆腐鴨血、冰水、冰水、冰水、冰水，就吃飽啦」，後續在北科大學生的白飯之亂事件時，統神也曾提到自己的鼎王白飯吃到飽吃法，沒想到近日該吃法再度翻紅，吸引大量民眾模仿，引發熱議。
中職》郭天信「浴血奮戰」 7星級守備導致手指流血也要打
味全龍9下靠朱育賢再見安，以4比3逆轉勝中信兄弟。郭天信也是贏球關鍵之一，第8局上演七星級飛撲美技接
首度配息12元確定！「這水餃股」去年EPS衝12.84元新高 今年Q1再寫同期高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（11）日召開股東會，通過2025年財報及盈餘分配案，決議配發現金股利11.5元及股票股利0.5元...