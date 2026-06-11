財神來送錢！威力彩頭獎衝9億 3星座財運一飛沖天

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威力彩頭獎金額上看9億元，今天（11日）晚間即將開獎，《搜狐網》運勢專欄點名3星座在6月財運一飛沖天，金錢收入與意外紅包源源不絕湧入口袋，存款數字迎來有感增長，準備數錢數到手軟。

3星座財運一飛沖天。（示意圖／中天新聞）

雙子座

雙子座在6月迎來全年最強運時期，受到金木合相的強大加持，正財與偏財運勢雙雙登頂。這段期間錢拿到手軟，副業收入與意外紅包更是源源不絕，務必精準把握機會以實現財富翻倍。隨著財運暴漲，事業方面也表現亮眼，跳槽與談薪的成功率更是大幅飆升。

獅子座

獅子座在6月因木星進駐而迎來運勢翻盤，正財運勢隨之一飛沖天，上班族不僅能獲得加薪與額外獎金，其餘行業的業績更會直接突破高峰；偏財方面也暗藏驚喜，投資理財收益接連到手且抽獎運極佳，讓存款數字迎來有感增長。吸金之餘，事業運也同樣強勁，優質的賺錢資源與合作機會更會主動找上門。

天秤座

天秤座在6月福星高照，憑藉爆棚的好運正式進入財運的黃金期。除了正財表現穩健上揚、意外福利拿到手軟之外，最亮眼的莫過於副業表現，靠著極佳的好人緣與口碑接單接到手軟，財富迅速增加。更有貴人主動牽線，獲得更多賺錢機會，財源滾滾來。

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《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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