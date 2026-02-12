即時中心／連國程報導

春節就要到了，許多民眾已經迫不及待買彩券試手氣，「2000萬超級紅包」第二個頭獎在新竹縣開出，幸運得主是一對姊妹。台彩公司今（12）日表示，姊姊今年工作正好滿15年，因此選擇尾數15號的刮刮樂，結果幸運中獎！另外，更多民眾期待的是今晚開獎、頭獎上看13.5億的威力彩。不僅如此，大樂透也將在今晚加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾可以把握機會博個好彩頭。

「2000萬超級紅包」第二個頭獎在新竹縣湖口鄉「金彩商行」開出，代理人李小姐表示，一對姐妹當天趁午休時間上門挑選刮刮樂，合資購買一張尾數15的「2000萬超級紅包」，原本以為只刮中200萬元，經代理人告知後才知道竟然中了頭獎2000萬元。代理人李小姐表示，最近才剛擦拭店裡供俸的彌勒佛，結果幾天後就有客人刮出頭獎，讓她直呼好幸運。



台彩公司表示，春節前共有15款刮刮樂上市，100萬元以上獎項共有1479個、千萬以上的獎項總共有18個。目前已經刮出2個「2000萬超級紅包」頭獎、1個「1200萬大吉利」頭獎，另外還有91位幸運兒刮出100萬元大獎。





原文出處：快新聞／財神到！新竹刮出第二個「2000萬超級紅包」 威力彩今晚上看13.5億

