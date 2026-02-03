財神到！首張2000萬刮刮樂基隆開出 另有42位幸運兒刮中百萬

即時中心／連國程報導

春節要到了，許多民眾想試試手氣買彩券！台彩公司今（3）日表示，基隆已經出現第一位「2000萬超級紅包」最大獎幸運兒，由一名移動型刮刮樂經銷商賣出。目前還有9張頭獎2000元尚未有人刮中，而百萬元的獎項已經刮出42個，民眾想拚好運得趕緊把握機會。

看準春節買氣，台彩已經發行15款刮刮樂，高達1479個百萬元以上獎項，讓許多民眾躍躍欲試。第一位刮中2000萬大獎的幸運得主在基隆，已經預約領獎，確定農曆年前就能入帳。這次開出的「2000萬超級紅包」刮刮樂是春節限定，每張售價2000元，目前還有9個頭獎尚未被刮中；100萬元的獎項有1200個，目前已刮出42個。此外，還有「1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價1000元，頭獎1200萬元有8個，目前已刮出1個頭獎，幸運得主在高雄。

不僅如此，台彩今（3日）推出吉祥物團體「哈啾咪」聯名刮刮樂，每張售價500元，頭獎500萬元；另外還有4款新品，包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎皆為200萬元，春節連假將至，民眾不妨試試手氣。





