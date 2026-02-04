財神急發尋人令！協尋刮刮樂大獎得主 只要做對「這件事」你就發了

財經中心／師瑞德報導

財神爺突襲檢查，你準備好了嗎？台彩證實熱銷款「2000萬超級紅包」與「1200萬大吉利」批售一空，全台正瘋狂協尋大獎得主！目前基隆已開出首個2000萬，而得獎理由更是千奇百怪：有人夢見萬馬奔騰、有人好心撿存摺，甚至有人撞車後轉運換新車。這些莫名其妙的巧合，或許就是財神降臨的暗號，下一個被挑中的幸運兒，可能就是你。

熱銷刮刮樂賣光 千萬大獎得主「可能就是你」

你最近是否有莫名其妙的預感？或是發生了一些意想不到的插曲？千萬別忽視這些生活中的微小徵兆，因為這很可能是財神爺發出的「中獎信號」！台灣彩券公司4日發布緊急尋人令，隨著農曆春節刮刮樂買氣沸騰，熱銷皇牌「2000萬超級紅包」與「1200萬大吉利」已在批發端全數售罄。

目前首個2000萬頭獎已在基隆夜市被幸運兒刮走，高雄也開出了1200萬頭獎，但還有眾多大獎流落在外，全台正進入「財神總動員」的緊急狀態，下一個被幸運之神挑中的人，很可能就是正在看新聞的你。

是巧合還是天註定？夢見「萬馬奔騰」竟是發財暗號

有些中獎理由聽起來像天方夜譚，但卻真實發生了。彰化一位男子連續兩年都接到神祕的「夢境通知」。去年龍年他夢見群龍盤旋，結果刮中一百萬；今年他再次夢見壯闊的「萬馬奔騰」，原本半信半疑，但當他開車經過彩券行時，一股強烈的直覺讓他不得不停下車來。果不其然，他順手買的一張「1,200萬大吉利」再次讓他抱走一百萬。這種彷彿被劇透般的強運，讓人不禁懷疑，是否財神爺早就把名單擬好了？

壞事變好事？撞車怒買刮刮樂 結局神反轉「修車變換車」

如果你最近覺得自己很倒楣，先別急著氣餒，這或許是運勢即將觸底反彈的信號。新北市汐止一位年輕爸爸，早上送小孩途中不慎撞車，看著愛車送進修車廠，心情跌落谷底。為了轉換心情，他走進彩券行怒買兩張「2,000萬超級紅包」，沒想到這一刮，竟刮出了100萬元大獎！原本煩惱的修車費瞬間不成問題，甚至可以直接升級換新車。這種戲劇性的人生轉折，證明了「塞翁失馬，焉知非福」，財神爺的驚喜總是藏在最意想不到的時刻。

善心被看見！路邊撿存摺 財神爺「現場回禮」一百萬

「好人有好報」不再只是口號，而是現世報的百萬大獎。新北市中和一位退休阿伯，在彩券行門口撿到一本遺失的存摺，他二話不說請店員幫忙尋找失主。店員一句玩笑話：「阿伯，撿到存摺是不是暗示你要來領大錢？」讓他起心動念試試手氣。結果這一試，真的讓他刮中100萬元。就在他中獎的當天傍晚，失主也順利找回存摺。阿伯的善舉不僅幫了別人，更讓自己成為財神爺欽點的幸運兒。

尾牙集資、看對眼就中 任何理由都可能是中獎契機

此外，新北市永和一群年輕人吃尾牙時突發奇想，集資買下一整本刮刮樂，結果合力刮出百萬年終，證明團結力量大；南投埔里則有一名男子，因為覺得刮刮樂上的財神爺圖像跟店裡供奉的神像「長得太像了」，憑著這股莫名的親切感加碼購買，竟真的抱走500萬頭獎。

這些故事告訴我們，無論是直覺、夢境、好心還是單純的集體起鬨，只要你願意伸出手試試看，下一個驚喜的主角，隨時都可能是你。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

