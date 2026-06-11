財神捎來好消息！3大生肖下半年好運爆發 屬雞者靠「形象」開運

下半年將有「三大生肖」迎來好運噴發的黃金期。示意圖：截自freepik

即將邁入下半年，許多人關心自己的運勢能否迎來新氣象。命理專家「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」小孟老師近日在社群平台發文透露，財神已經悄悄傳來訊息，下半年將有「三大生肖」迎來好運噴發的黃金期。其中，屬雞的民眾不僅能吐盡過去的悶氣，人緣運勢更是一馬當先，在職場上只要注重門面，就能靠極佳的形象與人際連結大發利市。

小孟老師指出，榮登好運榜首的生肖「雞」，下半年人緣運勢極佳，在工作上非常適合多與想拓展的對象進行連結，容易給他人留下深刻且良好的第一印象。小孟老師特別提醒，屬雞者下半年的「形象」是開運重點，若需要出門應對客戶，務必注重穿搭與門面；財運方面，雖然會想多花點治裝費在自己身上，但這筆花費對於投資自身形象而言非常值得。下半年幸運色為黃色。

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名列第二名的生肖「牛」，下半年在他人眼中則是「工作能力極強」的代表。小孟老師表示，屬牛者因表現亮眼，容易成為大家尋求幫忙的第一首選，但必須留意先將自身負責的要務處理妥當，切勿因一時衝動答應他人，導致自身工作進度受阻。財運方面，屬牛者下半年投資運勢相當旺盛，且非常有自己的主見，建議保持原本順利的模式，切勿輕易被旁人左右。下半年幸運色為白色。

倒數迎來發光發熱機會、名列第三的生肖則是「龍」。屬龍的人下半年在職場上表現可圈可點，上司也總是帶著肯定的眼光看待。小孟老師建議，屬龍者若想爭取更好的機會，必須主動且努力地呈現自己最美好的一面，定能讓眾人留下深刻印象；財運方面，投資運勢雖然暢旺，但仍需有所節制、量力而為。下半年幸運色為淺灰。

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