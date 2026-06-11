財神捎來好消息！3大生肖下半年好運爆發 屬雞者靠「形象」開運
即將邁入下半年，許多人關心自己的運勢能否迎來新氣象。命理專家「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」小孟老師近日在社群平台發文透露，財神已經悄悄傳來訊息，下半年將有「三大生肖」迎來好運噴發的黃金期。其中，屬雞的民眾不僅能吐盡過去的悶氣，人緣運勢更是一馬當先，在職場上只要注重門面，就能靠極佳的形象與人際連結大發利市。
小孟老師指出，榮登好運榜首的生肖「雞」，下半年人緣運勢極佳，在工作上非常適合多與想拓展的對象進行連結，容易給他人留下深刻且良好的第一印象。小孟老師特別提醒，屬雞者下半年的「形象」是開運重點，若需要出門應對客戶，務必注重穿搭與門面；財運方面，雖然會想多花點治裝費在自己身上，但這筆花費對於投資自身形象而言非常值得。下半年幸運色為黃色。
名列第二名的生肖「牛」，下半年在他人眼中則是「工作能力極強」的代表。小孟老師表示，屬牛者因表現亮眼，容易成為大家尋求幫忙的第一首選，但必須留意先將自身負責的要務處理妥當，切勿因一時衝動答應他人，導致自身工作進度受阻。財運方面，屬牛者下半年投資運勢相當旺盛，且非常有自己的主見，建議保持原本順利的模式，切勿輕易被旁人左右。下半年幸運色為白色。
倒數迎來發光發熱機會、名列第三的生肖則是「龍」。屬龍的人下半年在職場上表現可圈可點，上司也總是帶著肯定的眼光看待。小孟老師建議，屬龍者若想爭取更好的機會，必須主動且努力地呈現自己最美好的一面，定能讓眾人留下深刻印象；財運方面，投資運勢雖然暢旺，但仍需有所節制、量力而為。下半年幸運色為淺灰。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
日本職棒》孫易磊2026年賽季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來2026年一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
SpaceX點火低軌衛星概念股！「這檔」勁揚逾半根 加速搶攻AI商機
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導美股周三重要指數全面收黑，拖累台股今（11）日開低走低，盤中一度重挫失守4萬3大關，所幸最後逐步回穩，終場收43149.46點...
中職／味全4洋投太強 伍鐸想先發為爭冠仍甘願讓位！理解被挑中轉牛棚
味全龍現在上半季封王進入倒數階段，上週總教練葉君璋透露，最後3週的賽程中伍鐸會轉戰牛棚，伍鐸直呼雖然自己仍較傾向擔任先發，但現階段為了大局著想，再加上對上其餘洋投實在太強，自己甘願讓位幫助球隊。
中職》富邦恐陷11天10戰地獄賽程 後藤光尊憂補賽：投手負荷影響很大
由於下雨補賽不斷，富邦悍將從17日開始到28日面臨11天10戰的苦戰，擔心本週再下雨延賽，總教練後藤
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美通膨飆3年新高！川普竟說「這句話」
美國5月消費者通膨飄升至3年新高，但總統川普（Donald Trump）卻口出驚人之語，公開表示「我愛通膨」（I love inflation），引發外界熱議。
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
美國安會取消會晤鄭麗文？國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出原在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間卻未出現在白宮，原訂和國安會官員的見面被取消。對此，國民黨嚴正指出，特定媒體故意詆毁，...
鄭麗文訪美驚見和統會長、中國黑幫！陸委會警告：中共已滲入僑界
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文，展開為期兩週的訪美之旅，其中她出席僑宴時，被發現竟與中國和平統一促進會會長焦聖安同台；此外鄭麗文在紐約智庫「亞洲協會」座談時，被台下一名旅美中國人嗆聲「擁抱共產黨」，即便該名中國人被趕出會場，卻在外頭疑似遭中國黑幫恐嚇，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日警告，中共勢力已經滲入台灣在美國的僑界。
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%
[NOWNEWS今日新聞]進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市...
美伊戰爭期間美軍在夜間默默抽走大量原油 川普：我們每天晚上都在載走數百萬桶石油
美國總統川普於6月10日在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時，首度公開一項此前從未曝光的軍事行動。川普證實，美軍在美伊衝突期間，已秘密自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攔截並運走數百萬桶伊朗石油。他聲稱，這項隱密行動成功壓制了國際油價，避免全球能源市場陷入惡性飆漲。根據白宮釋出的談話內容，川普向在場記者表示，美軍在夜間展開常態性行動，默默抽走大量......
11歲童一次狂嗑2斤小龍蝦後竟排出「血尿」醫檢查後震驚：急性腎損傷
中國河南鄭州一名11歲男童與家人聚餐時，一口氣吃下約2斤小龍蝦，沒想到當晚竟出現劇烈嘔吐、血尿等症狀，緊急送醫後被診斷為急性腎損傷。所幸治療及時，目前腎功能已逐漸恢復，但事件也讓醫師再次發出警訊。（記者唐家興）
台指期夜盤上漲！美股盤前也勁揚
[NOWNEWS今日新聞]美股盤前主要股指期貨週四上漲，投資人逢低承接先前遭到重挫的科技股，美光盤前上揚3%，受到美國與伊朗和平談判出現進展跡象的激勵，道瓊期貨回振。台指期夜盤也上漲354點。根據路透...
爬山撿到黃金珍寶！捐博物館爽領1760萬獎金
[NOWNEWS今日新聞]捷克兩名登山客去年在茲維奇納山（ZvičinaHill）登山時，意外尋獲一批藏有19、20世紀的黃金寶藏，他們將這些寶藏移交給博物館，依據捷克法律，文物發現者可以獲得文物價值...
外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平
外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平